Trias asegura estar "estupefacto" por la guerra entre Junts y ERC y que se comete un "error"

El exalcalde de Barcelona ha asegurado que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre si se presenta a la alcaldía por Junts porque está "estupefacto" ante la situación entre su partido y ERC. En una entrevista a la emisora Catalunya Ràdio ha afirmado que "dije que una de las condiciones básicas es que no nos peleamos", ha dicho . Además, añadió que esta pelea no debe ser sólo en el seno de Junts sino tampoco con ERC. Según Xavier Trias, la situación a la que se ha llegado es un "error y no creo que sea bueno lo que estamos haciendo", ha dicho.

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias aseguró a mediados de septiembre que anunciaría su decisión definitiva tras el debate de política general en el Parlament para comprobar si se pueden marcar unas líneas políticas claras. Entonces, su posición respecto a Esquerra Republicana parecía muy distante de la actual confrontación entre su partido y la formación que preside Oriol Junqueras. En aquel momento, su política de pactos postelectorales contemplaba la posibilidad de pactar con ERC. El exalcalde tan solo descartó un posible pacto con la formación de Ada Colau.

Por otra parte, la decisión final de Xavier Trias tiene más condicionantes, ya que también vinculó su candidatura como alcaldable de Barcelona al resultado de unas encuestas encargadas al partido, porque aseguró que si se presenta es para ganar.