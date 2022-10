Quién es Eduardo Verástegui, actor y excantante mexicano

José Eduardo Verástegui, conocido simplemente como Eduardo Verástegui, es un actor mexicano de 48 años de edad, aunque se define a sí mismo como productor de cine y activista de derechos humanos, ya que está volcado con diferentes iniciativas.

Es conocido por interpretar diferentes papeles y salir esporádicamente en varias seres de televisión. Así, en la pequeña pantalla, se le ha podido ver desde la década de los 90 en series como Mi querida Isabel, Soñadoras, Una luz en el camino, Tres mujeres, Alma rebelde o CSI: Miami, entre otras.

Hablando de cine, el actor ha tenido papeles en películas como Meet Me in Miami, Bella (en la que también fue productor), así como en Little Boy o en el documental La otra parte: La historia no contada del narco.

Sin embargo, su trabajo en el mundo del arte no termina ahí, ya que también estuvo dedicado a la composición y al canto. De hecho, tiene varios álbumes de estudio y sencillos con el grupo Kairo y también en solitario, todos ellos durante la época de los 90.

En su labor como activista, el mexicano realiza diferentes actos y visibiliza la lucha por los derechos humanos. Recientemente, ha estado reunido con la presidenta de Hungría, con la candidata del Partido Republicano de Arizona, con el presidente de Brasil o charlando en el Congreso Mundial de las Familias de México, entre otras cosas.

De hecho, acumula varios premios y reconocimientos en referencia a su labor, como son el premio Tomás Moro por defensa de la vida humana y la familia, el premio Madre Teresa de Calcuta otorgado por el Parlamento Italiano o el premio Humanae Vitae por su activismo en favor de la familia y la vida.