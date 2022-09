Los devastadores efectos del huracán Ian sobre la costa de Estados Unidos ha dejado a Florida sumida en un verdadero caos. Este viernes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Álex Rodríguez, periodista y residente en Miami que está viviendo en primera persona los efectos del fenómeno meteorológico.

"Ha sido terrible. Imposible de imaginar", ha comenzado el reportero para, después, indicar que había ciudades que habían desaparecido bajo el agua, que no tuvo piedad y arrasó con todo lo que encontró a su paso. De la misma manera, aunque el recuento oficial de víctimas se sitúa en 15 fallecidos, Rodríguez ha apuntado que algunos sheriffs apuntan a que habrá "cientos de muertos".

El periodista ha señalado que "fue algo dantesco": "No me extraña que no pudiera localizar a ninguno de mis amigos. Hay serpientes, cocodrilos y tiburones nadando por las calles de las ciudades". Además, Alex Rodríguez ha recordado que "la única forma de que se vaya el agua es que vuelva al mar de forma natural".

Finalmente, el periodista ha incidido en que "nunca se había vivido algo así en Florida", a lo que Joaquín Prat, tras terminar la conexión en directo con su compañero, ha añadido: "Esto demuestra que aunque sean la primera potencia mundial nadie te libra de las fuerzas de la naturaleza. Esto es lo típico que se dice cuando no se sabe qué decir".

Los colaboradores han tratado de echar un capote al presentador exponiendo que es complicado saber qué decir ante este tipo de situaciones, a lo que Prat ha sentenciado: "Pues eso, la gilipollez que he dicho yo".