La reacción de Broncano cuando le regalan dinero: "Darme 20€ es como regar el Atlántico"

Las bromas con el dinero que tiene Broncano son constantes en La Resistencia, pero este jueves le sucedió algo al presentador que no le había pasado nunca.

Desde el público le pidieron un Bizum, y el conductor del programa señaló que "hay gente que me pide dinero y, por primera vez en seis años, no sé quién, me ha dado 20 euros al entrar".

Público de 'La Resistencia'. MOVISTAR

Sorprendido, enseñó el billete a la cámara y una chica de entre el público levantó la mano indicándole que había sido ella la que se lo había entregado.

La joven le contó que era su cumpleaños y que cumplía 18 años: "¿Y lo has celebrado trayéndole 20€ a una persona? Muchas gracias y aplauso para ella", le dijo Broncano.

Pero el jienense se comenzó a reír mientras la protagonista también mirada hacia un lado: "Me está poniendo Miguel -una persona del equipo del espacio de Movistar Plus+- que darme 20 euros a mí es como regar el Atlántico", afirmó el presentador entre risas.