Cifuentes vuelve a Sol "sin nostalgia, pero con orgullo" a inaugurar su cuadro presidencial

Cristina Cifuentes ha vuelto este jueves al salón Canalejas, desde el que en abril de 2018 dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid y dijo adiós a la política, para inaugurar, junto a Isabel Díaz Ayuso, el retrato que pasará a formar parte de la galería de expresidentes de la Real Casa de Correos. Como hizo Esperanza Aguirre, que descubrió su cuadro a finales del pasado mayo, Cifuentes optó por encargar la obra a Rafael Cidoncha, conocido por algunos como el 'pintor de la jet' y afamado retratista.

La primera en intervenir en el acto de presentación del lienzo ha sido Díaz Ayuso, que como ella misma ha recordado fue nombrada por Cifuentes viceconsejera hace ahora cinco años. La presidenta ha confesado que no recuerda cuándo conoció a su antecesora en el cargo, pero se ha mostrado segura de que en ese momento estaría "trabajando y con una sonrisa".

"Es algo que siempre le ha caracterizado", ha opinado Díaz Ayuso, quien ha alabado la trayectoria de Cifuentes al frente del Ejecutivo regional y de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la que estuvo de 2012 a 2015, y ha aseverado que recibió "un trato despiadado" que no merecía.

Díaz Ayuso ha concluido su intervención visiblemente emocionada agradeciendo a la expresidenta homenajeada su quehacer y la confianza depositada en ella. Después ambas se han fundido en un sentido abrazo entre los aplausos de los invitados, entre los que estaban algunos miembros del Gobierno, como Enrique Ossorio, David Pérez y Carlos Izquierdo; la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo; y colaboradores cercanos de Cifuentes, además de su marido y sus hijos.

La expresidenta regional ha comenzado recordando una canción de Joaquín Sabina, aquella que dice que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cifuentes no ha hecho sino quitarle la razón al cantautor de Úbeda. "Creo que sí que hay que volver", ha señalado, para añadir en la Puerta del Sol fue "inmensamente feliz".

"Vuelvo sin nostalgia, pero con orgullo y muchísima emoción", ha aseverado. La expolítica ha señalado que para ella fue "un orgullo y un privilegio" servir a los madrileños durante tres años y ha asegurado que junto a todo su equipo, "desde los ordenanzas hasta los consejeros", su Gobierno hizo "cosas muy importantes". Es un trabajo que "no" se perderá "como lágrimas en la lluvia", ha zanjado haciendo un guiño a Blade Runner.