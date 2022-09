Mel C revela todos los entresijos sobre las Spice Girls, desde sus rivalidades hasta la aparición de David Beckham

Melanie Chisholm, más conocida por los fans de las Spice Girls como Mel C, ha decidido dar su versión sobre los entresijos y altibajos que vivió la girlband a lo largo de su historia.

"Yo era la más ordenada e iba limpiando lo que hacían las demás", comenta la cantante, sobre la relación que mantenía con sus compañeras, en su libro The Sporty One: My Life as a Spice Girl.

La cantante plasma en su obra muchas anécdotas del grupo como: "Geri era la conductora designada porque yo no podía conducir, Mel B no tenía coche. Victoria sí tenía un Renault Clio nuevo (siempre la más pija) y a veces me subía con ella, pero el maltrecho Fiat Uno de Geri es el Spicemóvil en el que más recuerdo haber viajado".

La intérprete recuerda la confianza que tenían todas en sí mismas, conocidas como Sporty, Posh, Ginger Spice, Scary y Baby Spice (Deportista, Elegante, Pelirroja, Salvaje, Infantil), aseguró que: "cuando estábamos las cinco juntas, nos sentíamos imparables".

"Para todos mis fans de Estados Unidos, esto es lo que veréis en vuestras tiendas. Un nombre ligeramente diferente, pero la misma mirada al interior de mi vida que espero que os guste", así tituló Mel C el post de su cuenta de Instagram donde promociona su libro.