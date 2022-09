Cómo solicitar la revisión del grado de discapacidad en Madrid

La discapacidad no es algo lineal, y a lo largo de la vida de una persona con discapacidad es habitual que haya altibajos o un empeoramiento de su estado de salud. Cuando esto ocurre, y la persona considera que el grado de discapacidad que tiene reconocido no se corresponde con su realidad, puede solicitar que este se revise. También en el caso de los niños, etapa en la que, por los cambios que se producen, requieren de una revisión más frecuente. En ambos casos, las encargadas de llevar a cabo estas revisiones son las comunidades autónomas. Cuando ya tenemos reconocido el grado de discapacidad en la Comunidad de Madrid, podemos solicitar esta revisión por dos motivos: cuando termina su plazo de validez o cuando esta resolución es definitiva. En el primer caso, debemos hacerlo si no queremos perder el reconocimiento del grado de discapacidad, y en el segundo, podemos solicitarlo cuando consideramos que ha habido, desde la última revisión, una mejora o un empeoramiento que pueda variar el grado de discapacidad que tenemos reconocido.

En este caso, deben haber transcurrido al menos dos años de la resolución inicial. Sólo podremos solicitarlo antes de los dos años si acreditamos con informes médicos actualizados y recientes o bien un error en el diagnóstico o un cambio sustancial en su estado desde el reconocimiento anterior.

Qué tramites seguir para solicitar la revisión

Para tramitar la solicitud de la revisión del grado de discapacidad en Madrid se debe presentar la solicitud correspondiente. El impreso en sí puede descargarse y rellenarse on line aquí. También a través de un formulado en la web de la Comunidad, pero requiere de un proceso un poco más farragoso. En caso de no presentarlo on line, recomendamos la primera opción. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación.



Tarjeta sanitaria.

En caso de revisión por agravamiento o mejoría: Informes que médicos que acrediten dicho agravamiento o mejoría.

En caso de tener representante legal, el documento acreditativo de la representación legal o guardador de hecho. Este deberá, a su vez, acreditar que tiene su residencia legal en España.

​Libro de Familia o documento que lo sustituya (solo para menores de edad o familias monoparentales).

Acreditación de residencia legal en España (Tarjeta de Residencia, carné de identidad de su país de origen, pasaporte... ) en caso de no tener nacionalidad española.

Si el solicitante lo autoriza, la Comunidad de Madrid podrá consultar los siguientes datos: DNI del interesado y del representante, documento que acredite que reside en su localidad, la historia clínica del interesado o el reconocimiento de incapacidad laboral permanente si la tuviera. En caso de no autorizar la consulta, habría que adjuntar también esta documentación.

Cómo se presenta la solicitud

La Comunidad de Madrid nos da dos opciones a la hora de presentar la solicitud de la revisión del grado de discapacidad: de manera presencial o telemática. Para presentarla de manera telemática, es necesario contar con el DNI electrónico o estar dado de alta en el servicio Cl@ve de Administraciones Públicas. Para darse de alta en cualquiera de estos servicios en la Comunidad de Madrid, podemos hacerlo aquí.

En caso de elegir presentarla presencialmente, hay varios opciones:

En el Centro Base de atención a personas con discapacidad que te corresponde. Puedes consultar aquí cuál es.

En otros lugares habilitados para ello:

- Servicios Sociales de tu Ayuntamiento.

- Oficinas de registro de la Comunidad de Madrid.

- Puntos u Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

Se puede pedir cita de manera telemática en la web de cita previa de la Consejería de Familia, Juventud y Política social de la Comunidad de Madrid o bien presentarse directamente en cualquiera de estos organismos.

Una vez recibida la solicitud, la Comunidad debería responder antes de tres meses con la cita para que se revise el grado de discapacidad en el centro base correspondiente. En caso de que se requiera documentación complementaria o incompleta, el proceso puede alargarse.

Qué supone revisar el grado de discapacidad

Aunque, en teoría, también puede presentarse por mejoría, lo habitual es que, cuando alguien solicita una revisión del grado de discapacidad, lo haga porque quiere una revisión al alza, es decir, porque considera que su grado de discapacidad es mayor. Y es que, en muchos casos, un grado superior de discapacidad proporciona un mayor acceso a algunos de los servicios, prestaciones o beneficios vinculados al grado de discapacidad. A grandes rasgos, la principales ventajas de contar con un grado de discapacidad igual o superior el 33% reconocido son:

- Económicas: Ayudas económicas por hijo a cargo, pensiones, beneficios fiscales en el IRPF o venta de algunos bienes, exención o rebaja de determinados impuestos o tasas, acceso al bono social eléctrico, gratuidad de los medicamentos...

- Transporte: reducción de precios en el transporte público, tarjeta de estacionamiento, asistencia a la hora de viajar en avión.

- Vivienda: ventajas a la hora de acceder a una vivienda pública o protegida, a reformas para adaptar la vivienda, a viviendas adaptadas...

- Laborales: adaptación del puesto de trabajo, jubilaciones anticipadas, reserva de plazas en oposiciones públicas, programas de formación, programas especiales de empleo...

- Familiares: Ampliación del permiso de maternidad, consideración como familia numerosa, posibilidad de reducción de jornada...

- Recursos y apoyos educativos: recepción de determinados apoyos, becas específicas...

- Dependencia: posibilidad de acceder al programa de dependencia.

En este documento se describen la totalidad de los servicios, prestaciones o beneficios que en la Comunidad de Madrid están vinculados al reconocimiento del grado de discapacidad.

Algunos de los servicios están disponibles para todas las personas con una discapacidad igual o superior al 33% y otras dependen del grado de discapacidad.