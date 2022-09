Madrid sostiene que "no hará falta" una cuarta dosis contra la Covid para la población general

La Comunidad de Madrid ha señalado este martes que "probablemente no hará falta" administrar una cuarta dosis de la vacuna contra la Covid-19 a la población general, la segunda de refuerzo, que ya se ha comenzado a administrar a usuarios de residencias de ancianos.

Así lo ha manifestado el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, en declaraciones a Onda Madrid, donde ha recordado que la región está "en las cifras más bajas de la pandemia" en cuanto a ingresados en hospitales y UCI.

"La enfermedad no es la que era de hace dos años. Tenemos más inmunidad por haber pasado ya la enfermedad o por la vacunación. Produce enfermedad grave en personas no vacunadas, mayores o con inmunodepresión. No hay que bajar la guardia porque el virus sigue con nosotros y se va a quedar. Siempre habrá un grupo de población al que hará daño", ha detallado el viceconsejero.

Así, ha indicado que la "inmunidad" es buena y ha recordado que, según la última encuesta realizada por la Comunidad, el 90% de los madrileños tiene activada la inmunidad celular frente al coronavirus, que evita un cuadro grave y la muerte, y que "dura en el tiempo, años".

"¿Es necesario vacunar a gente por debajo de 60 años que no tenga enfermedades que le bajen el sistema de defensa? La respuesta a día de hoy es que probablemente no haga falta", ha insistido.

Preguntado sobre el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, Zapatero ha manifestado que "lo razonable es avanzar en ir erradicando las mascarillas". "En el transporte público ahora mismo sobran", ha explicado. Ahora bien, el grupo de personas vulnerables, como recomendación médica, "deberían seguir usándola cuando haya agrupación de personas", ha añadido.

Aviso sobre la gripe

La campaña de vacunación de la gripe se inicia a partir del próximo 17 de octubre y Zapatero ha advertido de que, a pesar de que se espera una incidencia "moderada", habrá una mayor incidencia de casos respecto a años anteriores.

"Es el primer año que va a llegar la gripe en invierno y que no tenemos puesta la mascarilla y llevar prácticamente dos años sin gripe. No tiene que pasar nada especial, pero habrá que tenerlo en cuenta, especialmente en grupos de riesgo", ha explicado.