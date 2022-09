Putin concede la ciudadanía rusa a Snowden, el exanalista de la CIA prófugo de la justicia de EE UU que filtró documentos sobre vigilancia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió este lunes la ciudadanía rusa al exanalista de la CIA Edward Snowden, buscado por la Justicia norteamericana por filtrar a Wikileaks abundante información sobre la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

El estadounidense Snowden, de 39 años y que recibió asilo político en Rusia en 2013, figura entre los 75 extranjeros que recibieron este lunes el pasaporte ruso por decisión del jefe del Kremlin. En concreto, el decreto presidencial precisa que se concede la ciudadanía a un individuo nacido el 21 de junio de 1983 en los Estados Unidos. Putin habría tomado la decisión en virtud del punto A del artículo 89 de la Constitución rusa, que estipula que el jefe del Estado puede otorgar la ciudadanía y el asilo político.

Luego de filtrar documentos clasificados que detallan los programas de vigilancia del gobierno, Snowden se fue a vivir a Rusia para escapar del enjuiciamiento en Estados Unidos. Posteriormente, en 2020, se le otorgó la residencia permanente y ya había expresado su deseo de solicitar la ciudadanía rusa.

Snowden no ha realizado ningún comentario alusivo a la campaña militar rusa en Ucrania que arrancó en febrero pasado. Su abogado Anatoli Kucherena negó este lunes que su cliente pueda ser llamado a filas en el marco de la movilización parcial decretada la pasada semana por Putin. "Como Edward no sirvió en el Ejército ruso, no tiene práctica y experiencia militar, no puede ser movilizado", comentó a la agencia Interfax.

Documentos secretos de espionaje

Snowden está buscado por la Justicia de Estados Unidos después de que en 2013 filtrase numerosos documentos secretos en los que se desvelaban diferentes técnicas de espionaje llevadas a cabo por el organismo de Seguridad Nacional, incluidas escuchas telefónicas ilegales a líderes políticos internacionales.

Una vez huyó de Estados Unidos, su primer destino fue Hong Kong, si bien más tarde terminó recalando en Rusia.