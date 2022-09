La 'Anna Bolena' "más emocional" y "psicológica" inaugura en Les Arts la trilogía sobre Los Tudor

Esta obra se estrenará en Les Arts el próximo 1 de octubre y las restantes representaciones tendrán lugar los días 4, 7, 10 y 13 de este mes. Posteriormente, se representarán las otras dos óperas de la trilogía: 'Maria Stuarda' y 'Roberto Devereux'.

El director artístico del Palau de Les Arts, Jesús Iglesias, ha presentado en rueda de prensa la ópera que inaugura la trilogía de "una de las más apasionantes e influyentes dinastías de la historia de Inglaterra", que ha tenido repercusión en la literatura, el cine o el teatro.

Asimismo, ha agradecido al director musical de 'Anna Bolena', Maurizio Benini, y a la directora de escena, Jetske Mijnssen, su trabajo en esta producción con "un enfoque psicológico" que, por tanto, revela "complejos" personajes. También ha puesto en valor la participación del Cor de la Generalitat Valenciana y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) por haberse introducido en la "gran complejidad" del bel canto.

Además, ha destacado el papel de la soprano Eleonora Buratto -que representa a Anna Bolena en esta ocasión-, a la que ha calificado de "una de las grandes divas del momento". "Este es un papel que, si ya eres una gran cantante, te da un estatus adicional", ha destacado Iglesias, al tiempo que ha agradecido su trabajo al resto de intérpretes. Buratto asume en Les Arts el reto de debutar los tres "desafiantes" roles de Anna Bolena, Maria Stuarda y Elisabetta regina d'Inghilterra.

Por su parte, Mijnssen ha resaltado que se trata de una trilogía "muy especial" porque, "aunque se escribieron las piezas de manera separada, es la historia de una familia que existió", por lo que "es un mar de historias que te abre la puerta a un mundo muy inspirador".

En esta línea, la directora de escena ha expresado que, "a pesar de que sus tramas sucedieron hace siglos, las historias está muy próximas a nosotros". "Nos apela directamente", ha apuntado.

"PERSONAJES QUE NO SON MANIQUEOS"

"Mi objetivo es presentar personajes que no son maniqueos, que no sean en blanco y negro, sino incorporar la mayor cantidad de matices posibles y eso se consigue con la música", ha indicado Mijnssen, quien ha agregado que "vemos los momentos de reflexión, de lucha entre la pareja, pero también vemos que son personalidades con muchos matices".

Además, ha presentado los conflictos conyugales y cómo se muestra a la futura Isabel I de Inglaterra. "Al principio parece una niña feliz, muy bien vestida, perfectamente adecuada a lo que se espera de ella, pero luego es reducida porque tiene que afrontar su futuro como hija bastarda y tiene que ser testigo de la condena a muerte de su madre", ha señalado.

Una de las novedades que plantea esta representación es "profundizar en la relacion paternofilial para mostrar que se desmorona". Esto sirve para la siguiente pieza, ya que "estas heridas de la infancia se convertirán en cicatrices psicológicas que son heridas que quedarán totalmente abiertas", ha apuntado Mijnssen.

Respecto a Anna Bolena, la directora de escena la ha descrito como "una mujer que se enfrenta a una montaña rusa de emociones". "Vemos sus últimos días cuando es una mujer desesperada", ha expresado.

Mijnssen ha incidido en que "lo que se ha intentado con esta puesta en escena es que, pese a ser tan antigua la historia, los personajes sean lo más reconocibles posibles". En este sentido, ha subrayado que "es muy psicológica, muy emocional, es sobre los seres humanos".

"CONFLUYEN VOCES Y CUERPOS"

Asimismo, ha agradecido la labor del elenco porque "es muy importante cuando confluyen voces y cuerpos". "La presencia de estos actores transmite mucho y hace aflorar todas las emociones", ha defendido la directora de escena.

Por su parte, Maurizio Benini ha subrayado que la OCV es "una de las mejores de Europa", por lo que, a pesar de que el bel canto es una tradición popular italiana, "inmediatamente ha comprendido cómo hacer las cosas". Asimismo, Benini ha señalado que esta obra es "la primera ópera romántica que hay en el repertorio italiano", por lo que "Donizetti influyó en toda la tradición popular napolitana".

El director musical ha defendido que "no se puede hacer bel canto sin grandes voces", así que ha afirmado que la presencia de "grandes" voces en 'Anna Bolena' es "fundamental". No obstante, para Benini, los cantantes también necesitan una orquesta que "no solo les acompañe, sino que les apoye".

"LO IMPORTANTE ES MOTIVAR AL PÚBLICO"

Preguntado por si en esta temporada se pueden recuperar las cifras anteriores a la pandemia, Iglesias ha indicado que esperan que sí, aunque ha recordado que "estamos en una situación de crisis" y "todo esto afecta". "Pero lo importante es trabajar e intentar motivar al público. Trabajamos para el público, no para nuestra propia satisfacción", ha defendido.

Asimismo, el director artístico ha indicado que las obras que se realizan en el Palau de Les Arts son de mantenimiento -pintura, entre otras- y se prevé que finalicen en noviembre. Por otra parte, Iglesias ha señalado que ya se ha puesto en marcha la búsqueda de minipatrocinadores.