La Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes la administración de la segunda dosis de refuerzo contra el Covid-19 (cuarta dosis en total) con la inoculación del suero en más de 700 residencias de personas mayores y centros de personas con discapacidad, en total 160.000, en línea con las recomendaciones acordadas en el Sistema Nacional de Salud, priorizando la protección de los más vulnerables.

Nicanor, un extremeño de 74 años, y María, de 88 años, fueron los primeros madrileños en recibir la vacuna contra el Covid-19 en diciembre de 2020 y han repetido este lunes con la segunda dosis de refuerzo. Ambos usuarios de este centro residencial han acudido a su cita con la inyección con un llamamiento a vacunarse "por el bienestar de todo el mundo", en palabras de Nicanor. "Que la gente se consciente porque es lo único que nos está librando", ha subrayado.

María, que pasó el Covid-19 asintomática aunque le han quedado unos bultos en la cabeza que aparecen y desaparecen, ha asegurado estar encantada con esta nueva dosis y no tener ninguna duda a la hora de ponérsela. "Es la cuarta que me ponen", ha explicado la mujer, que ha indicado que las tres anteriores no le hicieron reacción ni nada y estuvo "bien todo el tiempo". Tan bien, ha bromeado, que se irá a tomar el aperitivo tras la vacunación.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, han visitado la residencia con motivo del inicio de la administración de la cuarta dosis en toda España para mayores de 80 años y usuarios de centros residenciales.

En el caso de la Comunidad, la región contará con 1,7 millones de dosis de recuerdo de las nuevas vacunas de ARNm bivalentes, que generan mayor protección frente a las nuevas variantes de la cepa Ómicron.

La campaña, bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública, se llevará a cabo con los equipos de Enfermería de las Unidades de Apoyo a Residentes de Atención Primaria (UARs), con la colaboración de Summa 112, así como del personal de los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social y de las residencias concertadas o privadas.

"Les agradecemos esa dosis de responsabilidad", les ha dicho Ruiz Escudero, que ha recordado que la región cuenta con más del 93% de la población con pauta completa, lo que ha permitido, con más de 14 millones de dosis administradas, tener ese "control clínico y asistencial" de la pandemia de los últimos meses.

En el Zendal a partir del 3 de octubre

La compaña se inicia con los usuarios de residencias de ancianos y discapacitados, con más de 70.000 personas residentes, atendiendo a los criterios de vulnerabilidad. Asimismo, se vacunará a los más de 90.000 trabajadores sociosanitarios y de las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD).

Además de poder hacerlo en el mismo centro de trabajo, el personal sociosanitarios también podrá hacerlo a partir del próximo 3 de octubre en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, previa solicitud de cita previa en la web de la Comunidad.

Vacuna conjunta de gripe y Covid el 17 de octubre

El proceso de inmunización proseguirá en la Comunidad de Madrid a partir del 17 de octubre con la administración conjunta de la vacuna de la gripe y la segunda de refuerzo del COVID-19 a personas mayores de 60 años y menores esta edad con factores de riesgo, entre ellas, embarazadas o enfermos crónicos.

El objetivo de esta segunda dosis de refuerzo es disminuir la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. Según la evidencia científica, con el paso del tiempo se produce una pérdida de la efectividad de las vacunas, especialmente en las personas mayores e inmunodeprimidas.

La mayoría de los casos notificados en la región son causados por la variante Ómicron, que presenta una mayor capacidad de transmisión y de escape a las inmunizaciones monovalentes respecto a las cepas previas.

RESIDENCIAS DE MAYORES EN LA REGIÓN

La Comunidad de Madrid cuenta con más de 53.000 plazas autorizadas de atención especializada en las cerca de 500 residencias de mayores repartidas por toda la región, lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma con mayor oferta residencial para personas mayores en situación de dependencia.

Con ocasión de la pandemia se han puesto en marcha protocolos de actuación en situaciones de crisis y se han modificado otros que ya existían, como los de comunicación con familiares, visitas o higiene.

La consejera ha subrayado que las medidas adoptadas y la vacunación "han permitido mantener la seguridad de los residentes y de los trabajadores de los centros al tiempo que se cumplía con el derecho y el deseo de los familiares y amigos de visitar a sus seres queridos".