Més de 350 professionals de l'animació, els videojocs i els new media se citen en el Weird Market

El Centre Cultural La Beneficència rebrà a destacats noms del sector com Rocío Tomé, Sensei Dani, Víctor Santos, Charlotte Sánchez o Javi Cepa, ressalta l'organització en un comunicat.

El divendres 30 de setembre i el dissabte 1 d'octubre, tindran lloc destacades xarrades com "La animación y videojuegos en Twitch", "Cómo pasar una IP del cómic a la pantalla", "Qué están buscando las jugueteras" o "Coproducciones de animación con televisiones e instituciones públicas", on han confirmat la seua presència representants de Famosa, Simba Toys, ColorBaby, Magic Box, RTVE, Tv3, À Punt, AGADIC, ICEC, Tenerife Film Commission i IVC.

L'esdeveniment treballa des de fa diversos anys per i per a la creació de ponts entre tota Llatinoamèrica, una via de treball que s'ha consolidat i quedarà patent en fites com la conferència "Territory Focus Itàlia", on Alfio Bastiancich i Anne Sophie Vanhollebeke de Cartoon Itàlia exposaran el panorama actual de l'animació transalpina. També es donarà a conéixer el projecte de curtmetratge portugués A Menina dos olhos ocupats d'André Carrilho i Blablabla Media.

A més, el diumenge 18 de setembre en el Festival de Sant Sebastià, Spanish Screenings On Tour va anunciar els premis de la seua primera edició, creats en col·laboració amb destacats mercats del nostre país, on Weird Market atorgarà el Premi Weird Market - Spanish Screenings Anímate, que consisteix en la incorporació d'un projecte seleccionat per Weird Market al programa de la secció Animation! Ventana Sur i a les activitats de #SpanishScreeningsOnTour en el mercat més important d'Amèrica Llatina. El criteri de selecció serà el seu potencial de coproducció amb Llatinoamèrica.

L'edició de 2022 compta amb el cartell dissenyat per l'artista iberoamericà Jossie Mails, qui serà a més un altre dels protagonistes de les ponències al costat de Julie Reier, tots dos parlaran de com traslladar l'animació i la imatge en moviment a un format tàctil a través del seu projecte editorial "Flipboku" des d'on reinventen el flipbook.

PRESENT I FUTUR DEL SECTOR

Una dels senyals d'identitat de Weird Market i mostra del potencial laboral de la indústria de l'animació és la jornada de recruitment. El dijous 29 un total de 16 empreses reuniran el seu cazatalentos en busca de nous perfils; 3 Doubles Producciones, Alba Sotorra, Ánima Kitchent, Aupa Studio, B Water Animation Studios, El Ranchito, Hampa Studio, La Mola Films, Mago Production, Lusco Fusco Animation, Sauvage TV, The Glow Animation Studio, The SPA Studios, Tomavision, TV On Producciones y Wise Blue Studios són els noms dels estudis que es reuniran amb múltiples candidats.

Al costat d'aquest talent, el present i futur de l'animació tindrà el seu espai en la presentació de projectes. Un total de 24 propostes (de les 170 seleccionades per al catàleg) es donaran a conéixer en la cita. Tres llargmetratges, set curtmetratges, sis sèries d'animació, una webserie, quatre videojocs, un projecte transmedia, un còmic i un joc de taula seran els plats forts presentats de la mà dels seus creadors.

Enguany destaca la presència d'obres amb segell valencià, una mostra del musculo sectorial en aquesta comunitat: el llargmetratge Olivia y el terremoto invisible (Citoplasmas Stopmotion, Cornelius Films, Bígaro Films i Vivement Lundi!); les sèries MiBots Universe (Wise Blue Studios) i Primeres (Typpo, TV ON Producciones i Admirable Films); els curtmetratges Becarias (Pangur Animation) i Todo está perdido (Mansalva Films, Mammut Films i Inaudita); el còmic digital i interactiu Con dinero aúlla el lobo (Loopy Teller Studio); el joc de taula One of Us (Asociación Cultural Fractals Educación Artística, Sovint cultura y desarrollo, Fondazione Emmanuel, AMMI, Viceversa); el videojoc colorista Koa and the Five Pirates of Mara (Chibig, Talpa Games i Undercoders); el projecte transmedia Pink Noise (La Mola Films); i la webserie En la más vil ruina de Gabriel Molinaro conformen un planter de luxe.

FESTIVAL DE CURTMETRATGES

La cita abasta diverses àrees de la cultura audiovisual i una d'elles és la cinematogràfica. El WFest (Festival Internacional de Curtmetratges d'Animació de Weird Market) projectarà 38 curtmetratges a concurs en cinc blocs gratuïts: el dimarts 27 de setembre, el dijous 29 i el diumenge 2 d'octubre. La Filmoteca de València (Edifici Rialto) serà la seu d'aquest certamen on es veuran obres de 18 cinematografies amb estrenes mundials com els de els dos últims Premis Projecte Curt Movistar Plus+ de Weird Market: Él corrió junto a su camarada de Genis Rigol i Amarradas de Carmen Còrdova.

El palmarés final estarà conformat pels premis del públic i els de el jurat professional, un quartet format pel nord-americà Jamie Lang, la francesa Charlotte Sánchez, l'espanyola María Manero Muro i el portugués João Apolinário.

La present edició de Weird Market compta amb el patrocini principal de l'Ajuntament de València, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana; el patrocini d'ICAA, HP, Tenerife Film Commission, Huawei i Wacom; i el suport d'AVEPA, À Punt, Barreira Art + Dissenye, Simple Cloud, Welaw, Tangram Solutions, CREA SGR i La Liga de Animación Iberoamericana.