Macarena Olona recrudece la crisis con Vox: "Esto es solo el principio"

Continúa la crisis interna en Vox. Pese a que Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, expresaba en la jornada del jueves que se acababan todas las posibilidades de que Macarena Olona volviese al partido, este viernes por la noche, la exdiputada ha señalado que "no es el final, sino el principio".

En declaraciones a los medios a su entrada en un acto en Murcia, Olona ha señalado directamente a la cúpula del partido y les ha responsabilizado "en exclusiva" de su salida de Vox. "Hoy, a diferencia de lo que sucedía a finales de julio, todos los españoles, incluida yo, sabemos que si no estoy en Vox no es por mi voluntad".

Un mensaje que Olona reiteró en varias ocasiones. "Lo ha decidido la cúpula, no las bases, ni los españoles", añadió. Además, ha lamentado que no se produjera finalmente la reunión solicitada para aclarar su papel en la formación y si había un "futuro compartido".

"No soy una amenaza para Vox"

Macarena Olona ha aprovechado su acto en la tarde de este viernes para contestar a los dirigentes de Vox y lanzar un mensaje claro. "Cuando me dicen que es el final del camino, yo respondo que no, que es solo el principio".

En este sentido, ha negado la opción de salir de la esfera política y asegura que continuará su camino, por su lado, "sin ser una amenaza para Vox". "Serán los españoles los que me digan cuando me marcho a casa". No obstante, ha recordado que su vuelta a Vox, "debe pasar por Andalucía".

Además, sobre la posibilidad de crear un nuevo partido, Olona ha reiterado que sin Vox no habría tenido las oportunidades políticas que ha tenido y que solo puede "desearles lo mejor".