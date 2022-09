El dibujante de cómics Carlos Pacheco, ha anunciado este viernes a través de sus redes sociales que sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un anuncio que ha conmocionado a sus familiares, sus amigos y los amantes del cómic.

Reconocido por sus dibujos de Los Vengadores o los 4 Fantásticos, Pacheco se había apartado de su trabajo el pasado mes de abril, una decisión que se extendería durante un año "por un problema de salud". Este viernes, el autor ha confirmado la enfermedad que padece.

El artista ha querido dar las gracias a todos aquellos que lo han venido apoyando en este tiempo. «Es un inesperado giro de guion en mi vida, pero que no hace que me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme», ha compartido Pacheco en sus redes sociales.