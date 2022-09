María Luisa Merlo, Gustavo Gimeno i Seguridad Social, premis al mèrit cultural de l'Ajuntament de València

Així ho ha anunciat aquest divendres la regidora de Recursos Culturals a la capital valenciana, Glòria Tello, després de la reunió del jurat de la primera edició d'aquests reconeixements, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Aquests guardons, que compten amb una dotació econòmica de 18.000 euros a repartir entre els premiats, han sigut creats recentment per a reconéixer anualment "a una o diverses persones o entitats vinculades a la ciutat que s'hagen distingit en qualsevol àmbit del món de la cultura", ha agregat l'administració municipal.

La regidora de Recursos Culturals ha manifestat que "l'Ajuntament ha apostat pels professionals de la cultura, conscient que aquesta ciutat té gent molt potent" en aquest àmbit. Així mateix, ha dit que també ho ha fet tenint en compte que "cal crear un premi que permeta reconéixer trajectòries extraordinàries que han permès fer de València una ciutat molt potent culturalment".

"El jurat ho ha tingut molt difícil per a deliberar, donada la gran quantitat de persones físiques o jurídiques que ho mereixien. Açò demostra que aquests premis s'han d'afermar en el temps", ha afirmat Tello.

El jurat ha reconegut el recorregut de l'actriu valenciana María Luisa Merlo, "qui s'ha distingit en el teatre, cinema i televisió", ha subratllat l'Ajuntament. Així mateix, ha atès als "nombrosos premis que ja han reconegut a aquest interprete, així com l'estima del públic que ha continuat el seu deixant des que va començar en el teatre seguint la tradició familiar i fins a les seues últimes aparicions en sèries televisives marcades per elevats índex d'audiència".

De Gustavo Gimeno, actual director titular de l'Orquestra Filharmònica de Luxemburg i de la Simfònica de Toronto, el jurat ha destacat "la seua trajectòria i projecció internacional amb fites com la seua gira de concerts per Europa amb el pianista i també director d'orquestra Krystian Zimerman".

"Es tracta d'un director d'orquestra valencià, nascut en una família de músics, que s'ha convertit en el director espanyol més internacional i que, a partir de 2025, serà el director musical del Teatre Real de Madrid", ha exposat el jurat.

Quant a Seguridad Social, ha indicat que aquesta banda de música, creada al costat de València, a la localitat de Benetússer (València), per José Manuel Casañ, "ha sigut referent dins de l'anomenada moguda dels 80 i del rock espanyol". En la concessió del premi s'ha tingut en compte "l'evolució dels interpretes de cançons com a 'Chiquilla' o 'Quiero tener tu presencia', que reconeguts l'any 2012 per vendre més d'un milió de discos, s'han consolidat en el món de la música espanyola", ha afegit el consistori.

Glòria Tello ha insistit que la voluntat de l'Ajuntament de València és "que aquests guardons s'instauren a la ciutat i pervisquen molts anys". "Els guardons al mèrit cultural no existien fins ara en la ciutat de València" encara que "si que existeixen en altres capitals com Madrid o Barcelona. València viu enguany la seua primera edició i els guardons seran entregats per l'alcalde -Joan Ribó- en un acte solemne", ha declarat.

Les bases de la convocatòria indiquen que la persona o persones guanyadores rebran 18.000 euros i un trofeu realitzat per l'estudi valencià de disseny Lavernia i Cienfuegos que representa una torxa, com a "símbol de la llum, la cerca, la veritat, el coneixement, la cultura".