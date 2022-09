'Pesadilla en el paraíso' toma medidas disciplinarias contra un concursante con una sanción que "no será fácil"

El reality de Telecinco Pesadilla en el paraíso ha tenido que tomar medidas a causa de un incumplimento de las normas del programa por parte de uno de los concursantes, a pesar de que la afrenta ha sido más bien inocente: Xavier Font se ha aseado con una manguera, en lugar de hacerlo en el río, donde deben hacerlo los concursantes.

"Fui muy clara el primer día que llegasteis a la casa con el tema de las normas", les decía Lara Álvarez al grupo de concursantes al comunicarles que habían pillado a Font.

El implicado alegó que no sabía que estaba cometiendo una infracción. "Pensando que el capataz se podía mojar ahí... no sabía que había hecho algo mal", decía el concursante.

"Te lo digo y se lo recuerdo al resto: en inmunidad tienes la habitación con baño y la posibilidad de compartirla o no, organizas las tareas de la casa y ya. La ducha es en el río", les dijo tajante Lara Álvarez.

Poco le valió a Font declararse desconocedor, porque el castigo llegará igual. "Eras el que mejores condiciones tenía, Xavier, y el que ha incumplido la norma. Por este incumplimiento, la penalización grupal la vais a ver cuando lleguéis a la casa. Os deseo ánimo porque no va a ser fácil", les advertía Lara.

La penitencia empezaba desde antes, con un Xavier Font alicaído y con sentimiento de culpa. "Obviamente me siento fatal porque va a afectar al resto de los compañeros y me sabe fatal. Estas cosas fuera me afectarían menos porque me la traen un poco al fresco, pero aquí dentro soy responsable y me siento mal porque lo he hecho mal", decía.