El Consell aprova el decret que reflecteix la rebaixa d'un 10% en les taxes universitàries

20M EP

NOTICIA

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es fixen les taxes per prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2022-2023 i que suposa una disminució del 10% als preus dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de grau i màster i de matrícula per a la tutela acadèmica de doctorat, així com sobre l'import de les taxes corresponents als servicis d'avaluació, de realització de proves i de tasques de secretaria, pel que fa a l'any anterior.