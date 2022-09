Zahara lanza su nuevo disco, 'Reputa', junto con Alizzz, La Oreja de Van Gogh, Carolina Durante, María José Llergo y otros amigos

La cantante Zahara ha lanzado este viernes 23 de septiembre su nuevo disco, Reputa, en el que se rodea de amigos para revisitar las canciones de Puta, su anterior trabajo, el más aclamado de su trayectoria musical.

En este nuevo álbum, la artista remezcla y versiona algunas de las canciones más escuchadas de Puta, como Berlin U5, Merichane, Taylor, Medula o Joker. En total, son 12 canciones que ha repartido en dos discos.

En el primero pueden escucharse las colaboraciones de la cantante con artistas españoles de distintos géneros: La Oreja de Van Gogh, María José Llergo, Alizzz, Shego, Carolina Durante, Delaporte, Rodrigo Cuevas y la Asociación Musical Ubetense.

El segundo disco contiene tres canciones caracterizadas por tener un tinte más electrónico, sonido hacia el que Zahara se ha acercado en esta última etapa al familiarizarse con los sintetizadores, y al beber de los consejos de su amigo Martin Perarnau, integrante de MUCHO, y con quien lidera la banda _Juno. Reputa suena a rock, pop, techno e incluso reguetón.

"Ya está ahí fuera para que descubráis las versiones tan flipantes que han hecho mis amigas y amigos. De verdad que me siento la maestra de ceremonias de un fiestón al que han venido unas personas bellísimas a compartir su talento y me muero de felicidad al ver todo lo que han puesto en él y cómo mis canciones se han transformado y ahora son otras. Quiero mucho a estas personas, no os imagináis cuánto", ha expresado la artista a través de Instagram.

El disco está disponible en formato cd y en vinilo, y también puede escucharse en streaming. Este viernes, a las 18.00 horas, Zahara tocará algunas canciones en la explanada de El Corte Inglés de Goya, en Madrid, al aire libre. Lo hará con Delaporte y, después, arrancará la firma de discos.

Reputa llega un año y medio después del lanzamiento de Puta, el que fuera su trabajo más premiado y personal. En él, la cantante se enfrenta a los traumas del pasado relatando episodios de abusos y agresiones sexuales vividos desde la infancia hasta dar el salto a la industria musical.

El primer adelanto, Merichane, trajo consigo un torbellino: cientos de mujeres acudieron a Zahara para contarle sus casos personales. "Esta canción ha supuesto que muchas mujeres -y también algunos hombres que, por desgracia, también se han sentido identificados con lo que cuento- vean mis redes sociales como un espacio de libertad y de protección. Saben que pueden escribirme en privado y nadie las va a juzgar. Lo más bonito que está generando Merichane es que produce una especie de bumerán de aceptación y de respeto hacia una misma y hacia las demás: al no juzgar a una mujer por haber sufrido experiencias de abusos o acoso, dejas de juzgarte a ti misma", explicó a 20minutos.

La mayoría de las canciones fueron compuestas durante el confinamiento por la COVID-19. "El proceso fue intenso y muy complejo, pero ahora, después de casi un año, me lo tomo como algo necesario y liberador. Si no hubiese habido una pandemia, habría tardado mucho más en llegar a ello. Por lo tanto, no tuve más remedio que enfrentarme. Y eso es una mierda, pero había que hacerlo. Fue como limpiar la casa: nunca apetece, y yo tenía que limpiar la cabeza por dentro".