Lil Nas X interpreta 'Star Walkin', el himno de 'League of Legends' para el Mundial de 2022

El Mundial de League of Legends de este año está a punto de comenzar. El próximo 29 de septiembre, todos los equipos de eSports se darán cita para empezar esta multitudinaria competición, que cada año reúne a decenas de millones de espectadores, tanto presencialmente como por streaming. Y, como en cada edición, la música también acompaña al evento.

El pasado año, fue la banda PVRIS quien colaboró con Riot Music e interpretó Burn It All Down, el himno de 2021. Y Riot Games ya ha anunciado el nuevo tema, creado y cantado por la gran estrella Lil Nas X.

Star Walkin es la canción con toques de hip-hop que pone banda sonora al Mundial de League of Legends 2022, un tema que acaba de estrenarse junto a su videoclip.

"Queríamos que el himno del Mundial de este año tuviese esa insignia estadounidense, a la vez que representaba la marca One&Only: individualista y sin complejos. ¿Y quién mejor para representar esa idea que Lil Nas X?", comenta Carrie Dunn, directora mundial de eSports de Riot Games. "Lil Nas X explotó nuestra visión y la llevó al siguiente nivel. Star Walkin captura a la perfección la implacable escena competitiva de nuestros profesionales".

"Siempre hay grandes expectativas respecto al himno del Mundial. Tiene que inspirar a nuestros profesionales, crear expectación en nuestros fans y preparar a un público en directo de miles de personas (y millones en retransmisión) para la gran competición", añade Dunn.

Portada de 'Star Walkin', himno del Mundial de 'LoL' 2022. RIOT GAMES

El videoclip animado, como cada año, recrea lugares icónicos de San Francisco, ciudad en la que se celebrará la final del Mundial el próximo 5 de septiembre, donde uno de los 24 equipos se hará con la codiciada Copa del Invocador.

No es la primera vez que una estrella de este nivel colabora con Riot Games para los campeonatos de League of Legends, pues Imagine Dragons ya interpretó Warriors en 2014, así como la cabecera de Arcane, serie de Netflix inspirada en el mundo del juego.

Y, aunque no fue su himno ese año, en 2019 también participó Becky G con Giants, tema que cantó en directo junto a los otros intérpretes de la canción: Keke Palmer, Soyeon -de la banda de K-Pop (G)I-dle-, Duckwrth y Thutmose.