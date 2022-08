Los miembros de KOI, equipo de eSports de Ibai Llanos, devastados tras la derrota en el campeonato de 'LoL'

Finalmente, KOI no estará en Madrid. El equipo de eSports creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué se han quedado a las puertas de la gran final de la Superliga de League of Legends que se va a celebrar en el pabellón de IFEMA en la capital.

Tras haber superado varias eliminatorias, eran muchos los que daban por sentado que el equipo podría ganar a los Bisons, con quien se enfrentaron en la pasada tarde del jueves. Sin embargo, forzaron un enfrentamiento de cuatro partidos para acabar perdiendo 3 a 1.

Desde entonces, todos los integrantes y el vasco no han ocultado su tristeza en redes sociales. "Teníamos completamente ganada la cuarta partida y no hemos sabido cerrarla. Qué triste estoy, la madre que me parió", ha declarado Llanos, consolándose en que han quedado en el top 4.

"Mandad mucho ánimo a los chavales y gracias a todos por seguirnos", ha pedido el streamer y así le han hecho caso sus seguidores, incluso haciendo Trending Topic el nombre de uno de sus jugadores, Koldo.

"Estoy roto, no sé qué decir. Lo siento", ha escrito escuetamente el jugador, mostrando su tristeza. Rápidamente, ha recibido cientos de mensajes de apoyo de la afición que agradece la implicación que tienen en los campeonatos.

Mario también se ha unido a sus compañeros y ha mostrado sus sentimientos de tristeza en su cuenta de Twitter. "Lo siento de verdad a todos los fans, lo hemos intentado, pero al final no ha sido suficiente, estoy hundido", ha reconocido.

Una derrota que también ha apenado a gente fuera del mundillo de KOI. Es el caso de TheGrefg, fundador del también equipo de eSports Heretics, que quería un enfrentamiento TheGrefg vs Ibai Llanos en persona en Madrid.

"Mataría por una final Heretics - KOI presencial", ha escrito, dado que ellos ya están clasificados. Finalmente, no podrá ser. Igualmente, el evento con público desde la capital tendrá lugar el próximo 20 de agosto.