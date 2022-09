Rebaixa de ràtios i millora salarial, demandes de sindicats docents per al calendari de negociació 2022-2023

Així, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha reclamat, en la Junta de Portaveus per a tractar el calendari de negociació d'aquest curs 2022/23, la millora de les retribucions del professorat, la reducció de les ràtios; l'horari del professorat d'orientació en els col·legis d'Infantil i Primària; la convocatòria de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Professorat Interí i un pacte d'estabilitat per al professorat interí, amb especial atenció al professorat de 55 anys.

També ha posat sobre la taula la situació i millora de les infraestructures educatives; l'aplicació de la llei de plurilingüisme; la recuperació del servici propi de prevenció de salut laboral; la millora en la normativa de formació de persones adultes -"la gran oblidada aquesta última legislatura", en la seua opinió- i la creació d'una quarta direcció territorial.

Un dels punts sobre els quals s'ha centrat el debat ha sigut el de les retribucions. Per a STEPV, més que igualar-se amb altres comunitats autònomes, el convenient seria "la recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu que s'arrossega des de la crisi de 2008, més la inflació actual".

"Comparar-se amb altres territoris pot significar que l'increment retributiu que la Conselleria està disposat a estudiar siga inferior al que suposaria recuperar el poder adquisitiu perdut i, per tant, continuaríem sense recuperar tot el que se'ns ha deixat d'ingressar", argumenten.

Segons STEPV, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, s'ha compromès ha aportar un estudi comparatiu entre territoris "però no inclourà la pèrdua del poder adquisitiu"

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha sol·licitat a la Conselleria "la negociació urgent de qüestions com a reforç de plantilles docents i rebaixa de ràtios per aula".

L'organització, d'altra banda, lamenta que l'administració educativa "descarte la implantació de la categoria d'infermera/o escolar i considera positiu que incloga en el calendari de negociació la seua petició de millores de retribucions".

Aquesta organització ha plantejat que en aquesta negociació tinguen preferència, per a tractar amb urgència, qüestions com a rebaixa de ràtios d'alumnat per aula, amb la finalitat d'oferir l'ensenyament més individualitzat possible.

En eixa mateixa línia es troba la proposta d'ampliació de plantilles en tots els centres educatius per a aprofundir en l'educació amb major personalització i que permeta abordar qüestions específiques de l'alumnat.

La central sindical també vol negociar el més prompte possible divisions en tots els mòduls de Formació Professional (FP), amb eixa mateixa intenció d'oferir l'ensenyament més personalitzat.

A més, ha insistit, -i ho farà en les negociacions, incideix- en la creació de places de personal administratiu en tots els centres d'Educació Infantil i Primària i en l'ampliació de plantilles d'aquests professionals d'administració en instituts i centres de Formació Professional, que pateixen una sobrecàrrega burocràtica.

"A LA CUA D'ESPANYA"

CSIF valora que l'administració haja escoltat la petició de millorar les retribucions del col·lectiu docent, que es troben "a la cua d'Espanya", en el lloc 13 de 17 autonomies.

Referent a açò considera "positiu com un primer pas" el compromís adquirit per Conselleria de realitzar estudi de les retribucions de docents en altres comunitats i debatre sobre este tema. La central sindical, en canvi, lamenta "la negativa, traslladada hui a junta de portaveus, de la Generalitat a implantar la categoria professional d'infermer/a en cada centre educatiu".

Para CSIF, aquesta és "una reivindicació històrica del sindicat, que considera fonamental per a garantir l'atenció a l'alumnat en qüestions de salut durant el temps que passa en el centre".

Per la seua banda, ANPE ha instat el departament que dirigeix Raquel Tamarit a "firmar acords que milloren les condicions laborals dels docents valencians i els equipessin amb els aconseguits en altres comunitats autònomes".

ANPE considera que "aspectes històricament pendents de negociar sobre les condicions laborals del professorat seguixen sent encara hui més urgents per a un professorat que se sent abandonat per la seua administració, sobrecarregat cada vegada més de tasques alienes a la seua docència i comparativament agraviat respecte a altres comunitats autònomes, en les quals es firmen acords amb autèntiques millores per als docents".

En aquest sentit, subratlla que "l'equiparació amb la resta comunitats autònomes quant a retribucions amb establiment de nous complements, i dels permisos i llicències del professorat, són algunes de les qüestions que ANPE ha prioritzat en les seues propostes".

Així mateix, ANPE ha exigit que la Conselleria negocie "d'una vegada per sempre l'actualització de les plantilles orgàniques, complint així un dels compromisos que any rere any l'administració ha adquirit i que encara segueix pendent, malgrat les greus dificultats que els centres tenen per a poder aplicar els programes de la Conselleria amb les minses plantilles amb les quals estan dotats".

A més, ANPE ha completat les seues reivindicacions amb altres propostes més específiques de les diferents tipologies de centres, en honor de ser tractades en una autèntica negociació que compte amb els docents.

Finalment, l'entitat ha criticat "l'actitud unilateral amb la qual la Conselleria aborda les negociacions, buides en millores i plenes d'incompliments".