La província d'Alacant és la més tolerant cap a la prostitució i la que major nombre de bordells concentra

Així ho ha explicat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, en la seua intervenció en les II Jornades contra la Tracta i Explotació Sexual de Dones, Xiquetes i Xiquets que s'ha celebrat aquest dimecres en el Centre de Congressos d'Elx.

Bravo ha posat l'accent en les dades sobre la incidència de la prostitució a la província d'Alacant que van ser revelats pels estudis encarregats per la Conselleria a les universitats de València i Elx en el marc del Fòrum Valencià per l'Abolició de la Prostitució.

Sobre aquest tema, ha lamentat que la tolerància cap a aquesta forma de violència de gènere és "sensiblement major "en la província d'Alacant: el 53% enfront de la mitjana autonòmica que és del 39% segons conclou l'estudi elaborat per la Universitat Miguel Hernández de la capital il·licitana.

Per la seua banda, l'informe de la Universitat de València revelava que les comarques de la Marina Alta i la Vega Baixa constitueixen autèntiques "rutes del sexe" per la quantitat de clubs d'alternació que aglutinen. De fet, dels 164 establiments identificats en 2021 com a llocs on es prostituïa a dones, 74 estaven a la província d'Alacant, 73 a la de València -amb una població un 72% major- i 17 a la de Castelló. A açò cal unir la gran concentració d'anuncis en Internet de pisos on s'exerceix la prostitució que se situen en els centres urbans de Benidorm i la capital alacantina.

Per a lluitar contra tot açò, la consellera ha explicat que iniciatives com l'elaboració d'un model d'ordenança abolicionista que s'ha posat a la disposició dels ajuntaments està sent "un projecte exitós" que està sent tramitat per moltes corporacions locals. Aquesta ordenança inclou entre altres mesures, sancions als demandants de sexe pagat -els puters- que poden aconseguir els 3.000 euros.

Per a la consellera, la idea principal que persegueix l'ordenança abolicionista "és la sanció de la demanda" perquè "la prostitució existeix perquè hi ha homes disposats a pagar per sexe amb dones a les quals consideren pura mercaderia". A més, l'ordenança no només preveu la sanció als clients, sinó també a aquells que afavorisquen, mitjancen o publiciten la prostitució.

PLA INTEGRAL D'AJUDA

No obstant açò, Bravo ha destacat que l'ordenança "va més enllà de la sanció als puters" perquè "incorpora també l'obligació per part dels ajuntaments d'engegar un pla integral per a ajudar les dones a poder construir un projecte de vida digne. I en això estem també treballant ara".

"La Valenciana és l'única comunitat autònoma que està liderant ara mateix a Espanya una estratègia determinant per a l'abolició de la prostitució", ha dit Gabriela Bravo. Un objectiu per al qual, una vegada més, ha exigit "una llei integral estatal".

No obstant açò, recalca que "mentre aquesta llei arriba, la Generalitat seguirà treballant a través de les reformes que hem engegat com la de la Llei d'Espectacles o la de la Llei de Carreteres perquè siga la primera comunitat autònoma lliure de prostitució", ha conclòs.