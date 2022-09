Cocemfe CV inicia aquest divendres a Meliana el programa d'educació sexual per a persones amb discapacitat

Serà en la seu de l'Associació l'Horta Nord per a la rehabilitació de les addiccions, Ahnar, i està prevista la participació de 15 persones. A més de les implicacions de la sexualitat i la salut mental, s'abordaran qüestions sobre violència de gènere, com els seus tipus, formes d'identificar-les o aspectes rellevants sobre el consentiment.

Ahnar és una de les entitats a les quals Cocemfe CV ha obert la participació amb l'objectiu d'ampliar les persones beneficiàries d'aquests tallers d'educació sexual. En aquesta ocasió, a més de col·lectius de salut mental, participaran entitats de Trastorn d'Espectetre Autista (TEA).

El president de Cocemfe CV, Juan Mondéjar, ha assenyalat l'educació sexual com un aspecte "important" perquè les persones amb discapacitat s'exercisquen des de la seua autonomia personal: "L'educació sexual contribueix a fomentar la maduresa i els sentiments positius sobre un mateix, per a rebutjar idees errònies com la impossibilitat de mantindre relacions afectives satisfactòries quan es té una discapacitat", ha indicat.

DETECCIÓ DE VIOLÈNCIA SEXUAL

La violència de gènere és un dels temes en els quals incidirà RodaSex en aquesta edició, ja que el 20,7% de les dones amb discapacitat acreditada ha patit violència física o sexual d'alguna parella, segons la Macroenquesta sobre Violència contra la Dona de 2019 realitzada per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.

Aquesta xifra evidencia la necessitat que aquest col·lectiu compte amb ferramentes i coneixements adequats per a la detecció de possibles casos de violència de gènere, un dels objectius que persegueix RodaSex.

Per a sol·licitar el programa, les entitats interessades poden dirigir-se a l'apartat sobre Educació Sexual de la web de Cocemfe CV. Es tracta de la 22ª edició d'aquest programa dirigit a associacions i centres d'atenció que busca oferir coneixements i ferramentes a les persones amb discapacitat perquè tinguen una vida sexual i afectiva digna i trencar amb els mites i estereotips que recauen sobre aquest col·lectiu.

Les activitats, que es podran sol·licitar fins a novembre, són gratuïtes per a les associacions i poden realitzar-se diferents tipus de tallers, cicles i xarrades, totes ells presencials, per a presentar els continguts.

RodaSex es duu a terme a través de la convocatòria de subvencions per a programes de foment de l'autonomia de les persones amb discapacitat de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.