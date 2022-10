Cómo conquistar a los protas de '¿Te gusta mi follower?', así te ganas a Jedet, Jonan Wiergo, Aroyitt y a Luján Argüelles

En ¿A quién le gusta mi follower?, el nuevo date show de Netflix (ya disponible en la plataforma), presentado por la carismática Luján Argüelles, los expertos en redes sociales Jedet, Jonan Wiergo y Aroyitt se convierten en asesores del amor de uno de sus followers, en su camino por encontrar el amor entre una serie de pretendientes.

Pero, ¿qué hay que hacer para conquistarles a ellos? Los influencers y la presentadora nos cuentan qué cosas tienen en cuenta a la hora de fijarse románticamente o sexualmente en alguien.

En primer lugar, hay que tener redes sociales. "A mi pareja actual la conocí en un videojuego, jugando… y nos gustamos. Le maté en el videojuego y ahí dijo "el amor de mi vida". A día de hoy es todo por redes sociales. Y es mejor, porque tienes más opciones, antes estaba más limitado y ahora hay mucha diversidad", explica la gamer y streamer Aroyitt.

Es también el caso de Jonan. "Yo conocí a mi novio por redes sociales, por Instagram y llevamos seis años", revela, aunque no se cierra al cara a cara: "También me gusta mucho ligar en persona", dice.

Jedet también tira de mundo virtual para encontrar el amor. "Yo los novios que he tenido los he conocido en Instagram. Es lo normal en hoy en día. Tienes más información, porque ves el perfil de esa persona, cual es su círculo, sus intereses, sus gustos musicales… para qué vas a tener una cita con el que ya sabes que no encaja contigo. Yo soy muy visual, si no me gusta tu estética, tu música, tu mundo… no es por ser superficial, es que es así", explica sobre sí misma.

Aunque, advierte, este ligoteo virtual tiene sus peligros: "En redes también hay algo que juega en contra y es que pensamos todo el rato que hay algo mejor, que nos estamos perdiendo algo y que por estar en una relación nos estamos perdiendo las 150.000 opciones que hay fuera, por lo que hay que valorar más lo que tienes dentro y cuidarlo, potenciarlo y olvidarte de lo de fuera, para no perder lo que quieres por no tener bien el foco", dice la actriz.

Jedet es quizá la más difícil de conquistar ahora mismo. "No quiero saber nada ni hablar con nadie, estoy muy cerrada y si alguien lo intenta le diría chao. Estoy centrada en estar sola, que también se está muy bien. Todo el rato nos ponen en la necesidad de estar con alguien y no es necesario. Yo estoy centrada en mí, en ser una mujer exitosa, en mi carrera y en todos los proyectos que están por venir y en seguir creciendo como persona", advierte la influencer.

Jonan advierte de que lo mejor es no ser pesados con él. "Odio que me coman la oreja, no puedo con los intensos. Quiero que me dejen mi espacio y si lo hacen me acabo pillando, porque me gusta más ir detrás que que vayan detrás de mí", dice el exconcursante de Pekín Express.

"Yo soy muy tradicional, me tengo que enamorar, tengo que conocer mucho a esa persona y de ahí iniciar la relación", revela por su parte Aroyitt.

Luján Argüelles confiesa por su parte que ella está ahora en un perfil bajo en esto del cortejo. "Yo no ligo ni en redes, ni fuera de redes, ni en el supermercado, ni en la discoteca, ni llevando a la niña al cole… nada. La vida va tecnologizando todo y yo sigo más sola que la una. Iré a Fátima…", bromea la presentadora.