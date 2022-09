María Amores, mujer de Ion Aramendi, ha revelado que tendrá que pasar por quirófano debido a las secuelas del complicado parto que tuvo cuando dio a luz a su tercera hija, Marieta.

Hay que recordar que el parto, en el que tuvieron que hacerle una cesárea urgente, se complicó mucho e incluso a punto estuvo a punto de costarle la vida

Ahora, casi dos meses después, la influencer ha contado que será operada de nuevo para corregir las secuelas. "Os hablo del nuevo miembro de la familia: la diástasis", desvela en su Instagram.

La diástasis es una separación de los músculos del vientre y es un problema al que suelen enfrentarse algunas mujeres tras la maternidad. "Parece que sigo embarazada… No se me quita. No tengo 25 años, tengo 45", dice la vasca sobre ello.

María Amores. INSTAGRAM

Por eso, y con el humor que suele caracterizarla, María ha revelado que pasará por el quirófano: "Prefiero que me operen dentro de un año o así", ha explicado.