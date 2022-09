El Fòrum Nacional Ciutats Segures debatrà a València sobre la gestió de la seguretat pública i bones pràctiques

Així, ho han destacat aquest dimecres el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, al costat del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, i el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Carlos Daniel Casare, en la presentacion d'aquest esdeveniment, que comptarà amb la presència del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

A les jornades, organitzades per l'Ajuntament de València, la Generalitat valenciana i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), assitirán així mateix amb representants d'entitats locals de tot el territori nacional.

Sobre aquest tema, el regidor de Protecció Ciutadana i president de la Comissió de Seguretat de la FEMP ha ressaltat la importància d'aquest fòrum "que reunirà els responsables de seguretat dels principals municipis d'Espanya, de diferents partits polítics, per a parlar i debatre d'alguna cosa tan essencial com és la seguretat actual i futura de les ciutats". Així, el fòrum, obert a qualsevol persona, està dirigit especialment a funcionaris, policies, gestors municipals o acadèmics relacionats amb la seguretat.

D'aquesta manera, al llarg de les dos sessions es tractaran temes tan actuals com la seguretat i la cohesió social en temps de postpandèmia, la gestió de la diversitat o la coordinació policial. El Fòrum servirà a més per a posar en valor i compartir bones pràctiques municipals en matèria de seguretat i conéixer els últims avanços i mitjans tècnics.

El comissari principal cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, participarà en una taula redona que tractarà sobre la Prevenció i la Proximitat en el debat local, en la qual també participarà l'inspector Antonio Berlanga, com a membre del Servici de Mediació del cos policial municipal. A més, la comissària de la Policia Local de València i coordinadora del grup GAMA, Estefanía Navarrete, intervindrà en una taula redona sobre la violència de gènere contra les dones en l'àmbit local.

RECONEIXEMENT ALS COSSOS POLICIALS

Per la seua banda, el secretari general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha subratllat el paper que van tindre les policies locals durant la crisi sanitària, "gràcies a la seua proximitat als veïns i veïnes, però sobretot a les persones més vulnerables com els ancians, els xiquets o les víctimes de maltractament". En eixe sentit, ha recordat que el pròxim 13 d'octubre se celebrarà en el Senat un acte de reconeixement a les Forces i Cossos de Seguretat per la seua tasca durant la pandèmia.

Així mateix, ha revelat que "segons les estimacions dels municipis, en cinc anys a Espanya hi haurà al voltant de 90.0000 policia locals, una xifra que superarà a la de membres de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia". Casessis ha destacat "l'esforç realitzat pels municipis per a cobrir els llocs d'agents que es van perdre durant els anys anteriors que van posar als municipis en una difícil situació".

Per a finalitzar, Cano ha assenyalat que "la ciutat de València es troba en un gran moment, que li fa estar a l'avantguarda en molts aspectes, i volem que en seguretat també ho siga, creiem que aquest fòrum ens ajudarà a aconseguir-ho".