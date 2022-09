Isabel Gemio: "La felicidad está sobrevalorada"

Isabel Gemio siempre pronuncia la cita correcta en el momento oportuno. Conversar con ella es viajar a los pensamientos de filósofos y sabios de todos los tiempos. A sus éxitos como presentadora de radio y televisión, se une el esfuerzo y la dedicación que emplea en la fundación que lleva su nombre y que persigue recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. El próximo 27 de septiembre celebrará una cena solidaria con este fin.

La solidaridad no descansa nunca…

Es la primera gala que tenemos después de la pandemia. Llevamos tres años sin poder hacer nada de estas características y para nosotros es fundamental. Hemos pasado una travesía por el desierto porque no hemos podido atender a todos nuestros objetivos. Además de pasar una noche bonita, donde puedes disfrutar de grandes artistas, se busca ayudar y apoyar a la ciencia con este tipo de enfermedades raras.



¿Cree que la gente está concienciada con estas dolencias?

No lo tengo muy claro. Por un lado, la gente que nos apoya nos da mucho ánimo y energía para creer que hay una parte de la sociedad implicada, comprometida con la ciencia. Y luego, por otro lado, tengo una sensación generalizada de que esta pandemia no ha concienciado lo suficiente sobre la necesidad de apoyar la ciencia, que es un bien común.

¿Estamos un poco deshumanizados?

No sabría decirte. La gente tiene muchos problemas y mucho más después de una situación tan difícil como la que hemos pasado. La ciencia, la investigación, les pilla un poco lejos. Creo que también falta implicación por parte de los gobiernos y de las grandes empresas. Por eso yo prefiero pasar a la acción antes que quejarme.



Me da la sensación que ha descubierto que su verdadera vocación no es la comunicación, sino la de ayudar...

En 2008 me pregunté qué podía hacer por los demás y catorce años después sigo con la fundación. Las dos cosas, comunicar y ayudar, me gustan mucho. Me gusta mi oficio, me gusta contar historias, escuchar, hacer entrevistas y reportajes pero dar lo que puedes a los demás te da una paz total. Cuando haces en la vida todo lo que puedes hacer, alcanzas una calma absoluta.



Esto que me cuenta debe de ser la clave de la felicidad.

Déjame decirte que la felicidad está sobrevalorada. Nos han vendido una felicidad abstracta que es irreal, pero sí puedes conseguir no ser infeliz. En este momento yo estoy en paz.



No me dé disgustos, ¿cuándo va a volver a la televisión?

No depende de mí. Es verdad que yo tampoco lo lucho mucho, soy un poco vaga, pero lo que me ofrecen no me entusiasma. Si un proyecto no me hace vibrar, no me interesa. No echo de menos el foco, de verdad, tengo la vida que quiero tener.



¿Cualquier tiempo pasado no fue mejor?

¡En absoluto! A medida que cumples años te das cuenta de que el tren va cada vez más rápido. El veneno del oficio está ahí, pero yo ahora estoy enfocada en otras cuestiones como es envejecer con dignidad. Lo que más me importa es aprender a envejecer.



¿A que se refiere?

No es fácil envejecer y mucho menos para una mujer. Y mucho menos si esa mujer es famosa. Estoy consiguiéndolo, pero todavía me queda un poco para llegar a esa última estación de forma plácida.



¿Habla de lo emocional o lo estético?

En general. No nos preparan para envejecer. En este mundo en el que vivimos, a los mayores se los aparta, se los encierra en residencias. Yo quiero aprender a envejecer con dignidad, que no se lo que significa, pero lo quiero intentar, adaptarme a cada etapa de la vida.



En la veteranía también puede haber ambición, ¿usted la ha perdido?

Nunca la he tenido y seguramente ha sido uno de mis grandes errores. Nunca me propuse hacer nada de lo que he hecho, me fueron dando oportunidades y las aproveché de la mejor manera, pero nunca pensé que acabaría en la tele o que sería famosa por mi trabajo.



¿Cree que la gente tiene una imagen acertada sobre usted?

Recibo mucho cariño de la gente y es verdaderamente hermoso, mucho más de lo que merezco. La imagen que se ha dado de mí en algunos sitios ha podido calar en una minoría.



¿Sabe sobrellevar las críticas positivas?

Cuanto más éxito tienes, más críticas recibes tanto positivas como negativas. He conocido un grandísimo éxito, estar en el ojo del huracán y no es fácil de administrarlo, y ahora estoy en un segundo o tercer plano y no soy infeliz. En la vida todo son etapas.



¿La fama es un amigo o un enemigo?

Hay cosas peores que la fama como la manipulación, la mentira, que cuenten cosas sobre alguien que no son verdad. En ese sentido siempre he sido muy crítica porque desde esta profesión se pueden destrozar vidas. A mayor privilegio, mayor responsabilidad.



¿Se ha negado alguna vez a dar una información que pudiera dañar en exceso?

Por supuesto. Y noticias que afectan a compañeros y compañeras. Se muchas cosas como todos, pero hay cuestiones que no son de interés público.



¿Se considera una mujer libre?

Sí, no hay nada como la libertad. Aunque haya que pagar un peaje alto por ella, merece la pena. El sistema quiere gente dócil y yo no lo soy. Tampoco soy una destroyer, soy sensata y leal a la gente que me da oportunidades.



¿En qué punto pone la maternidad?

Está por encima de todo. Eso sí que verdaderamente marca y te influye. No tenía instituto maternal muy exacerbado, lo decidí tarde y me cambió la vida totalmente. A partir de la llegada de mis hijos, yo estuve en un segundo plano. Ellos son lo más importante de mi vida, disfruto muchísimo con ellos y les dedico todo el tiempo. Son seres humanos increíbles, los amo. Es una aventura diaria.