Los 'comuns' ven "complicado" negociar los Presupuestos si el Govern sigue dividido

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha alertado este lunes de que será "complicado" negociar los Presupuestos de la Generalitat con el Govern si los socios de ERC y Junts siguen divididos.

En rueda de prensa, ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a tomar una decisión para resolver las diferencias en el Govern, que "cuelga de un hilo a causa de las peleas" entre ERC y Junts, y ha insistido en que es él quien debe proponer una solución.

"No es aceptable que tengamos un Govern que utiliza a los ciudadanos como rehenes para sus peleas", ha criticado Mena, que también ha afeado a Aragonès haber dicho que es Junts quien tiene que resolver sus debates internos al preguntársele por la situación en el Govern.

Sobre si los comuns se plantearían entrar en el Govern si ERC rompe la coalición, Mena ha contestado que no están en esta situación y que, por lo tanto, no pueden plantearse "cosas que no son reales".

"Lo que deberían hacer el presidente Aragonès y ERC es entender que tenemos un problema y las principales instituciones del país bloqueadas. Están bloqueados el Parlament y el Govern, y así es imposible que este país avance", ha argumentado.

Después de que el grupo parlamentario de ERC pidiera respeto y propuestas responsables ante el Debate de Política General (DPG) en una carta al resto de partidos, Mena ha asegurado que los comuns siempre han apostado por una oposición responsable: "Me parece ciertamente gracioso que envíen una carta cuando lo podrían resolver con una reunión directa con Junts".

Además, ha asegurado que ERC "no puede esconder su responsabilidades apelando al resto de fuerzas del Parlament cuando ellos son responsables del bloqueo" en la institución, al haber apoyado en su momento la investidura de la líder de Junts, Laura Borràs, como presidenta --ahora, suspendida--.

Mena ha explicado que en el Debate de Política General (DPG) su grupo defenderá propuestas sobre la emergencia climática y los derechos sociales, y ha alertado de que Cataluña necesita un Govern estable para afrontar la inflación y la crisis energética.

Aragonès, de visita en Nueva York

Coincidiendo con la visita de Aragonès a Nueva York (Estados Unidos) por la Climate Week, ha pedido al presidente apostar por "una buena política de movilidad" y apoyar la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de limitar los cruceros que llegan a la ciudad.

"Diría mucho de un presidente que, además de hacer anuncios, practicara políticas, que por desgracia no es lo que pasa en el Parlament ni en el Govern. En toda esta legislatura, no han sido capaces de hacer ni un único molino eólico en toda Cataluña", ha lamentado Mena, y ha pedido a Aragonès descartar definitivamente la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.