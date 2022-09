El 'hachazo' de Nuria Roca a su marido, Juan del Val, tras una crítica: "Cuando el programa se llame 'Del Val', decides tú"

Coincidiendo con el estreno de la nueva temporada, La Roca decidió también estrenar sección, 'El club de los ofendidos'. Un espacio que señala directamente a Juan del Val, marido de la presentadora del formato, Nuria Roca.

Este domingo, al anunciar la nueva remesa de ofendidos, la valenciana le pidió al colaborador que no se pusiera nervioso ante la inminente llegada de la sección.

La reacción del escritor, muy serio, no se hizo esperar. "Vamos a parar ya con esto. ¿Puedo ponerme un poco serio?", pidió Del Val a la presentadora, asegurando que, si alguien se ha ofendido, "es problema suyo".

"Juan, se te va la lengua muy fácil, y nosotros tenemos que dar la oportunidad a esa gente que tú ofendes en este programa", destacó Berni Barrachina, otro colaborador, al tiempo que Nuria Roca le advertía que, además, le iban a poner "la carita colorá".

"Lo que no podéis hacer es no dejarme hablar como el otro día. Si alguien va a meterse conmigo, tendré que defenderme", se defendió Juan del Val, que no esperaba la réplica en forma de dardo de su mujer: "Si no te importa, cuando el programa se llame 'Del Val', decides tú. Aquí no se habla porque lo digo yo", reaccionó, rotunda, la valenciana.