El bulo sobre Lola Lolita y el consumo de cocaína: el vídeo que circula está recortado y después dijo que era una broma

La tiktoker Lola Lolita no ha confesado públicamente que consume cocaína. En los últimos días, es posible que te haya llegado un vídeo en el que la influencer, que tiene millones de seguidores en redes sociales, afirma que consume esta droga "tres veces a la semana". A través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), nos habéis preguntado por las imágenes.

Captura del vídeo que circula. Maldita

Sin embargo, el vídeo está cortado y ha sido extraído de uno más largo que Lola Lolita publicó en su cuenta de YouTube el pasado mes de febrero. En ese vídeo, la tiktoker responde a preguntas que le han hecho sus seguidores. Una de las preguntas enviadas fue la siguiente: "¿Os gusta la cocaína? Se dice que sí". En respuesta, ella dice: "Yo no quería decir esto por aquí pero consumo coca como tres veces a la semana". Pero acto seguido se ríe y dice: "Es coña, no, la verdad es que no. No lo voy a probar en la vida, absolutamente nada".

El vídeo viral también ha ocupado titulares en medios de comunicación, como un contenido (ya borrado) que se titulaba: "La última de la famosa tiktoker Lola Lolita: ‘Yo consumo cocaína como tres veces a la semana". Como vemos, el titular no hacía referencia al tono de humor de la influencer. Si bien, en el interior del artículo se aseguraba que "Lola Lolita lo dijo en tono irónico" y que "estaba recortada". En Maldita.es ya hemos advertido de que los titulares clickbait que usan la ambigüedad o la exageración para conseguir visitas pueden convertirse en desinformación fácilmente.

Además, no es el único vídeo relacionado con la tiktoker que se ha difundido en los últimos días. En un audio que se ha hecho viral, un usuario de TikTok afirma: "Pillan a Lola Lolita fumando en un bar". Aunque el origen del audio es un vídeo antiguo, se ha vuelto a viralizar y Lola Lolita ha asegurado que "es mentira" y que no fuma. Además, la propia tiktoker ha utilizado el audio en un TikTok publicado en su cuenta el 11 de septiembre. Y en un vídeo publicado este 11 de septiembre por el autor del vídeo original, este afirma que "es un audio de humor".