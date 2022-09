EE UU espera una respuesta de Rusia sobre la liberación de Brittney Griner y Paul Whelan

La Casa Blanca apuntó este viernes que todavía está a la espera de que Rusia responda a su propuesta para liberar a la jugadora de baloncesto Brittney Griner y al exmarine Paul Whelan, detenidos y condenados en ese país.

"Hemos hecho una propuesta seria para que Brittney Griner y Paul Whelan vuelvan a casa. Los rusos todavía no han contestado, pero eso no significa que no estemos todavía negociando o que no lo sigamos intentando", dijo a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby,.

Además, Kirby informó de que este viernes el presidente estadounidense, Joe Biden, recibe a las familias de Griner y Whelan. "El objetivo principal del encuentro es informar a las familias de cómo están las cosas. Lamentablemente no tenemos un resultado que anunciar, pero el presidente consideraba importante proseguir el diálogo con las familias", apuntó el consejero.

Griner, jugadora de la WNBA, la liga de baloncesto femenino estadounidense, está detenida en Rusia desde el pasado febrero por posesión y contrabando de drogas. La campeona mundial y olímpica fue condenada a nueve años de cárcel el pasado agosto por un tribunal ruso, aunque expresó que no lo hizo con mala intención.

Por su parte, Whelan, un ex infante de marina detenido en Moscú en diciembre de 2018, está condenado a 16 años de prisión por espionaje.

Intercambio de prisioneros

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha propuesto a su colega ruso, Serguéi Lavrov, el canje de Griner y Whelan por el "mercader de la muerte" Victor But, que cumple una condena de 25 años de cárcel en una prisión estadounidense.

"Los rusos deberían aceptar esta oferta. Hemos puesto una oferta sustancial sobre la mesa y deberían aceptarla", recalcó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre