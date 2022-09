Isabel II fue la reina de Gran Bretaña durante 70 años. Le dio tiempo a acumular un ingente capital. En 2021, The Guardian publicó una investigación en la que cifraba en más de 180 millones de libras (unos 211 millones de euros) el dinero que la soberana había amasado durante su reinado.

En mayo de este 2022, el Sunday Times estimó que la fortuna personal de Isabel II era de 370 millones de libras (unos 433 millones de euros). Son 5 millones de libras más que en 2021. Sin embargo, "la riqueza total de la familia real se estima más que se conoce, ya que gran parte de la riqueza personal de la Reina se mantuvo en privado", escribe Joanna Partridge en The Guardian.

Hay más. La reina también poseía bienes personales. Por ejemplo, de su padre, el rey Jorge VI, había heredado el castillo de Balmoral (en Escocia) y Sandringham Estate (en el este de Inglaterra). Isabel II también poseía una cuadra de caballos de carreras, numerosas obras de arte, una cartera de acciones y una valiosa colección de sellos (con un valor estimado en 100 millones de libras).

Isabel II, con la corona, en una sesión de apertura del curso parlamentario. T.Melville / Reuters

A la hora de resumir su patrimonio no hay que contar con las Joyas de la Corona y muchas obras de arte, que son en realidad propiedad de Royal Collection Trust, una organización benéfica.

De dónde sale el dinero

La reina Isabel II, ahora Carlos III, y su familia real tienen múltiples fuentes de ingresos. Las tres principales fuentes, explica CNN, son la Subvención Soberana, la herencia del Ducado de Lancaster y, además, sus bienes e inversiones personales.

La Subvención Soberana (Sovereign Grant) es la partida de dinero que el gobierno de Reino Unido destina a la monarca. Cubre los costos de viaje, seguridad, personal y mantenimiento de las diversas residencias de la corona. En el año fiscal 2020-2021, la reina recibió 86 millones de libras (100 millones de euros) de esta Subvención Soberana (y libres de impuestos). Según la casa real, esa cantidad suponía que cada británico había contribuido con 1,29 libras.

La Sovereign Grant se genera a partir del Crown Estate, un grupo de propiedades y granjas a lo largo del reino que generan cientos de millones de libras cada año. La mayor parte de ese dinero van a las arcas del gobierno, pero una parte de las ganancias (un 15% antes de 2017 y un 25% en la década siguiente) se entregan a los monarcas. Es la Subvención Soberana.

Isabel II y su marido transportados en carroza hacia el Palacio de Buckingham. EFE

Los costes de seguridad no están cubiertos por la Subvención Soberana y son pagados con dinero público. La reina no se consideraba responsable de los impuestos sobre la subvención soberana, pero pagaba voluntariamente los impuestos sobre sus ingresos privados procedentes de las tierras del Ducado de Lancaster y de las propiedades que poseía personalmente.

El Ducado de Lancaster data de 1265. Lo conforman una serie de propiedades comerciales, agrícolas y residenciales. En el año fiscal 2020-2021, generó 22,2 millones de libras (unos 25 millones de euros) en ganancias netas para la soberana. Este dinero lo utilizaba Isabel II para pagar los gastos oficiales y privados (incluidos gastos de otros miembros de la familia real cuando acudían a un compromiso oficial en nombre de la reina).

El patrimonio de la corona... que no del monarca

El Crown Estate es el patrimonio de la Casa Real. En este momento, según detalla The Guardian, el valor total de este patrimonio se estimaba en junio en 15.600 millones de libras (unos 17.700 millones de euros).

La reina Isabel II junto a su hijo, el príncipe Carlos de Gales EP

En este patrimonio hay de todo. Desde parques eólicos y oficinas a granjas de carne de vacuno, pasando por fincas, centros comerciales, el Windsor Great Park o espacios históricos en Londres -la corona es uno de los mayores propietarios del West End, incluyendo St James's y Regent Street-.

La corona es uno de los mayores propietarios del West End de Londres

Pero este Crown Estate no era propiedad individual de la reina y no lo es del rey. El monarca no puede venderlo ni ganar dinero con su explotación. El patrimonio de la corona pertenece al monarca reinante "en derecho de la corona", lo que significa que es propiedad del monarca durante su reinado por el hecho de estar en el trono, pero no es su propiedad privada.

El Crown Estate lo administra una organización independiente y sus beneficios van a parar al Tesoro Público del país. En el último ejercicio obtuvo un beneficio de casi 318 millones de libras (unos 361 millones de euros)

Isabel II era propietaria de una cuadra de caballos de carreras. GTRES

Isabel II también tenía prácticamente todo el lecho marino de Escocia hasta las 12 millas náuticas (22,2 km), algo menos de la mitad de la costa, unas 37.000 hectáreas (91.000 acres) de tierras rurales, derechos de pesca de salmón salvaje y trucha de mar, derechos sobre el oro y la plata de origen natural en la mayor parte de Escocia, y algunas propiedades (fueron patrimonio de la corona escocesa).

Isabel II también tenía prácticamente todo el lecho marino de Escocia y derechos de pesca de salmón salvaje y trucha de mar

Sin embargo, desde la Ley de Escocia de 2016, los beneficios generados por estos bienes se transfieren al gobierno escocés para el gasto público.

El Ducado de Cornualles

Al acceder al trono, Carlos heredó el Ducado de Lancashire y, al tiempo, el de Cornualles pasó a su hijo mayor, Guillermo, como heredero al trono. Antes de ser rey, más del 90% de los ingresos del entonces príncipe de Gales provenían de este ducado.

El Ducado de Cornualles posee más de 52.000 hectáreas de tierra en 20 condados de Inglaterra y Gales. Son tierras de cultivo, pero también incluye bosques, ríos, costas, viviendas, propiedades comerciales y hasta una prisión, la de Dartmoor.

Los detalles de muchos activos que pasan de una generación de la familia real a otra a su muerte se han ocultado"

Los activos netos del ducado estaban valorados en más de 1.000 millones de libras esterlinas a finales de marzo. Patrimonio pagó a Carlos una renta de 21 millones de libras esterlinas durante el año que terminó el 31 de marzo de 2022, según las cuentas anuales del ducado.

Isabel II y el príncipe Guillermo, en 2015. GTRES

Eso es básicamente lo que se sabe, pero "los detalles de muchos activos que pasan de una generación de la familia real a otra a su muerte se han ocultado", asegura The Guardian. Según este periódico inglés, "el sellado de los testamentos reales ha impedido que el público vea qué tipo de bienes -como propiedades, joyas y dinero en efectivo- se han transmitido a lo largo de las generaciones".

Otros miembros de la Casa Real

El que fue esposo de la reina, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, también recibía un pago anual, de 424.000 libras (unos 488.000 euros), mientras tuvo que financiar sus obligaciones oficiales.

El príncipe Guillermo, Catalina y el príncipe Enrique también reciben un reembolso cuando realizan tareas oficiales en nombre de la reina. Además, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique tienen un patrimonio personal heredado de su madre, la princesa Diana.

Finalmente, los dos hijos más pequeños de la reina, Andrés, el duque de York, y Eduardo, el conde de Wessex, trabajan a tiempo completo para apoyar a la monarquía, lo que implica aparecer en compromisos públicos en nombre de su madre. La reina pagaba a sus hijos por estas labores a través de sus ingresos del Sovereign Grant y el Ducado de Lancaster.