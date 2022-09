Wismichu arremete contra Dross por su opinión sobre la nueva 'Sirenita': "Con 40 años espero estar haciendo cosas más productivas"

La publicación del primer tráiler de la nueva versión de Disney de La Sirenita está generando, de nuevo, una gran polémica en redes sociales por la elección de la actriz negra Hailey Bailey. Entre los que opinan que se trata de una decisión de "inclusión forzada" está el youtuber Dross.

En uno de sus tuits más virales de los últimos días muestra la increíble cifra de un millón de 'dislikes' que tiene el mencionado adelanto de la película. Muchos han usado esta función de YouTube para que quede claro su rechazo racista hacia el casting.

Publicando esta captura con un emoji que mostraba felicidad, el creador de contenido ha mostrado que se situaba de parte de ese millón de internautas.

Por eso, Wismichu, con quien solía ser amigo, le ha atacado citando la foto y enzarzándose en una fea pelea con él y sus seguidores. "Mis menciones son un espectáculo enfermizo", ha comentado después de tuitear una foto de un queso azul y escribiendo: "Así tiene el rabo el colega".

No, Ismael. Así tienes tú el oído izquierdo👂 https://t.co/hBJbACn7LN — DROSS (@eldiariodedross) September 14, 2022

"No, Ismael. Así tienes tú el oído izquierdo", le ha respondido Dross haciendo referencia al oído del que Wismichu es sordo desde hace años. Un intento de gracia que ha pasado desapercibido para el aludido: "Yo me lo he tomado como un comentario de preocupación genuino por la salud de mi oído. No lo concibo de otra forma".

Además, Ismael se ha decidido a dejar clara su opinión hacia la actitud de Dross con La Sirenita. "Con 40 años espero estar haciendo cosas más productivas que celebrar algo así", ha respondido a un usuario.

Yo en ese tweet sólo veo a un señor de 40 años celebrando los dislikes al trailer de una película infantil. — Ismael Prego (@Wismichu) September 12, 2022

"Yo en ese tuit solo veo a un señor de 40 años celebrando los dislikes al tráiler de una película infantil", ha declarado a otro de los muchos que han querido hacerle cambiar de opinión.