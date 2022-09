Tras casi dos años de burlas, el 'youtuber' Míster Jägger recupera el coche que le robaron: "No me lo creo"

El 26 de febrero de 2021 fue un día fatídico para Míster Jägger. El streamer fue suspendido de Twitch al mismo tiempo que le robaban el coche.

Así lo declaró en su cuenta de Twitter en el momento, ignorando totalmente la prohibición de la plataforma de hacer directo durante unos días.

"Hoy me he pasado la tarde en comisaría porque me han robado el coche", comentó y en seguida se volvió en el centro de la broma de miles de seguidores. Este pasado martes 13, casi dos años más tarde, la policía ha recuperado el vehículo.

NO ME LO PUTÍSIMO CREO



ACABA DE LLAMARME LA POLICÍA



HAN ENCONTRADO MI COCHE — JÄGGER (@MisterJagger_) September 13, 2022

"Han encontrado mi coche", ha comentado ante la sorpresa de los miles de fans que estuvieron durante todo el año pasado mandándole bromas sobre su mala suerte.

Aunque ya había conseguido otro vehículo con el dinero del seguro, el hurto del coche ya se había convertido en un meme muy recurrente entre sus espectadores. Ahora, la historia continúa.

Hace un poco de tiempo síhttps://t.co/KSCkEPprQ3 — Axiqal (@Axiqal) September 13, 2022

Después de la frustración de no tener ningún coche, ahora tendrá dos automóviles. "Una vez perdido, ahora encontrado", ha bromeado en sus redes sociales.