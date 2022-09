¿Cómo reclamar los daños ocasionados por la rotura de la tubería del Canal de Isabel II en coche o mi negocio?

El reventón de una tubería del Canal de Isabel II en la madrugada de este jueves en la glorieta de Marqués de Vadillo ha provocado un enorme caos en el sur de la almendra central de Madrid. En concreto, el siniestro se ha producido sobre las 2.20 horas en un conducto de agua de la calle Antonio Leyva y ha provocado la rotura de la calzada.

Como consecuencia de ello, se han vertido hasta seis millones de litros de agua en la M-30, que ha tenido que ser cortada por las inundaciones sufridas en los tramos subterráneos y ha provocado auténtico caos circulatorio en la zona. Aunque no ha causado daños estructurales en los edificios de la zona, sí se visto afectados vecinos y comerciantes, cuyos garajes y negocios se han anegado completamente.

"La planta cuarta del garaje está inundada y aún no se pueden sacar los vehículos y los bomberos todavía no pueden atender esa zona. El agua llega por el faro del coche y en algunas zonas de la planta llega hasta la cintura. La única solución que me han dado por el momento es llamar a la aseguradora y dejar en la garita del parking nuestros datos para futuras reclamaciones", ha explicado resignado a 20minutos Enrique, propietario de una plaza de garaje en un parking de la zona.

Monica Fernández, dueña de la tienda Essenzia Perfumes, por su parte, ha comentado que en su "el seguro no se hace responsable" de los daños ocasionados en el suelo de tarima y en el mobiliario de madera y se ha quejado de que nadie del Canal de Isabel II se haya acercado a tomar datos. "Las pedidas de no abrir el negocio hoy no se pueden cuantificar", ha sentenciado.

Primero un perito debe evaluar los daños

Expertos en seguros consultados por este medio han dado algunas indicaciones que pueden ayudar a los afectados por estas inundaciones a reclamar una compensación. En principio, cualquier persona a la que la rotura de la tubería le haya ocasionado algún tipo de daño material debe ponerse en contacto con su seguro para que proceda a la apertura de un expediente y envíe lo antes posible a un perito para que detalle los daños y haga una valoración de los mismos.

Con el informe técnico pericial, la compañía aseguradora debe dirigirse al seguro de la empresa, institución, organismo o particular causante del siniestro para reclamarle la compensación correspondiente. "Pero todo depende al final de la cobertura que tenga contratada cada uno", precisa Natalia Marín, Socia-Directora del Departamento de Siniestros de Brokalia, una correduría de seguros especializada en pólizas para comunidades de propietarios.

Marín indica que para poder reclamar es indispensable tener contratada "la garantía de reclamación de daños", algo que, por otra parte, es "habitual". Sin esta cobertura el seguro no puede dar ese servicio. También podría darse el caso de que los afectados no tuvieran ningún seguro contratado. En ese caso, solo les quedaría una solución: contratar de forma particular un perito y un abogado para realizar los trámites.

Desde Canal de Isabel II han lamentado en un comunicado "las molestias y daños ocasionados a los ciudadanos por esta incidencia" y han recordado que tiene planificadas cuatro actuaciones de renovación de seis kilómetros de la red de distribución en la zona que se iniciarán antes de final de año en el marco del Plan Red para la sustitución de 1.300 kilómetros de tuberías.