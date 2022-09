Barakaldo pone en marcha un proyecto "pionero" para detectar la soledad no deseada e impulsar las relaciones sociales

Se trata de 'Begirada Adia', un proyecto que impulsa la participación comunitaria de personas que se encuentran solas, gracias a la nueva figura profesional de la conectora comunitaria.

"Se trata de un proyecto estratégico que nos ayudará a detectar situaciones de soledad no deseada, ponerles remedio y, a la vez, generar nuevas oportunidades de empleo en este sector", ha explicado la alcaldesa, Amaia del Campo, junto a Karmele Acedo, de SSI.

El proyecto comenzará en septiembre mediante la identificación y valoración de casos en situación de fragilidad social, y posteriormente se iniciara el apoyo a las personas en situación de soledad.

Para la implantación de este proyecto, se efectuará un diagnóstico de fragilidad social con en torno a 400 personas mayores de 80 años a través de una herramienta de diseño propio a la que se ha denominado Fragitek. El resultado de la misma indicará qué tipo de servicio o programa puede dar respuesta a sus necesidades.

En las próximas semanas se remitirán cartas informativas y se realizaran visitas a los domicilios de las personas que se han identificado desde servicios sociales y que en la actualidad viven solas.

"Para esta labor también nos servicios de las personas identificadas a través de espacios comunitarios, con la red de Osakidetza y farmacias de Barakaldo que también detectan casos de personas que podrían estar viviendo casos de fragilidad social", ha apuntado la alcaldesa.

En estas visitas, además de conocer su situación, se informará sobre los diferentes recursos municipales para personas mayores y sobre los servicios sociales y como contactar en caso de necesitarlo.

Amaia del Campo ha explicado que, una vez realizada esta valoración, y detectándose una situación de fragilidad, se ofrecerá la posibilidad, de forma gratuita para la prestación del servicio SERPAC a 30 personas, que consistente en intervenciones domiciliarias orientadas a la prevención de la soledad y donde la figura de la conectora comunitaria "tiene mucha importancia".

NAGUSI KAFEGUNEAN

Además, se impulsarán acciones que promuevan la interacción de las personas en situación de soledad, como los Nagusi KafeGunean que se abrirán de forma paulatina en tres barrios de Barakaldo como punto de encuentro para que alrededor de 45 personas puedan crear nuevas relaciones sociales.

También se organizarán salidas de ocio y culturales con el mismo objetivo, generar espacios de encuentro, oportunidades de socialización a través del ocio activo.

Por último, el proyecto recoge la creación de una comunidad on line 'Conéctate', que permita "contribuir a paliar la soledad no deseada y el aislamiento social para aquello casos en los que no se pueda salir de casa", ha precisado la alcaldesa. Esta acción se realizará a través de sesiones de capacitación, con la figura de una tecnóloga, que enseñará a las personas mayores el manejo de aplicaciones informáticas con las que poder establecer nuevas relaciones.

"Estas actividades se complementarán con la oferta que ofrece el Ayuntamiento a las personas mayores a través de la red de centros de mayores de la ciudad, el nuevo programa Zapatillak", ha apuntado la alcaldesa Del Campo.

Tal y como ha explicado Acedo, el proyecto Begirada Adia se enmarca en el denominado ZAINLAB II, que busca la implementación y despliegue de nuevos roles y figuras profesionales en el ámbito de los cuidados, y está financiado por el Departamento de Empleo e Inclusión de Gobierno Vasco.