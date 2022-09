El Govern se muestra convencido de que no habrá elecciones pese las amenazas de Junts

Esta mañana, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, el conseller de Economía, Jaume Giró, perteneciente a Junts Per Catalunya, se ha mostrado partidario de que su partido siga en el Govern y se cumplan los acuerdos de legislatura pactados. Giró ha manifestado que “si yo creyese que para Cataluña y para la causa independentista sería mejor que no estuviera en el gobierno, yo ya no estaría”, para acabar concluyendo que “si estoy, es porque creo que es bueno para Cataluña y para la independencia”.

Por su parte, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha remarcado que “hay un gobierno independentista surgido de las elecciones”, y finalmente ha rematado con contundencia que “no habrá elecciones”.

Jaume Giró ha matizado en tono conciliador que “hay que esperar que los equipos de ambos partidos puedan llegar a un acuerdo y que se aclare lo que se tenga que aclarar”, en referencia a las acusaciones por parte de su partido de que no se está cumpliendo el pacto de gobierno. Incluso, Jaume Giró, ha recordado las palabras de Laura Borràs y ha replicado que “igual que es posible que Junts deje el gobierno, también es posible que no lo deje”.

Jaume Giró también ha recordado que se aprobó realizar una consulta a la militancia de Junts sobre la permanencia o salida del Govern después del debate de política general, y ha aceptado que ahí se sabrá cuál es la postura mayoritaria en el partido.

Tanto el conseller de Economía como la portavoz del Govern han asegurado que la situación de crisis económica y social que se está viviendo no permite que haya elecciones y que hay que seguir trabajando para paliar sus efectos.

Encuentros a solas

Sin embargo, tras estas afirmaciones de de unidad en el seno del Govern, y la convicción de que el ejecutivo trabaja “aislado del ruido de los partidos”, según Plaja, la portavoz del Govern ha confirmado que esta tarde, el presidente Aragonès y el vicepresidente Jordi Puigneró se reunirán con organizaciones independentistas por separado. Aragonès lo hará con la Asamblea Nacional de Catalunya, ANC, con Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia, como un acto de Govern para valorar y compartir la situación actual del independentismo, explicar las cosas que está haciendo el Govern para avanzar hacia la independencia y establecer los los puntos de coincidencia entre el ejecutivo y estas organizaciones.

Tan solo acompañará a Aragonès la consellera Laura Vilagrà, también de ERC, es decir, que no asistirá nadie de Junts. Y sin la presencia de nadie de Esquerra, cuando acabe este encuentro, Puigneró se reunirá solo con la ANC. La portavoz del Govern no ha confirmado el carácter de esta reunión del vicepresidente porque “la reunión de Puigneró es privada y no estaba en la agenda del Govern”.