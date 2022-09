Estela Grande, otra vez con "dolores horribles de barriga", cuenta cómo se encuentra tras someterse a nuevas pruebas médicas

Estela Grande arrastra desde hace tiempo un problema de salud del que hasta el momento desconoce sus causas. La influencer ha vuelto al hospital para someterse a nuevas pruebas médicas y ha actualizado su estado a sus seguidores.

A través de las redes sociales, la exmujer de Diego Matamoros ha desvelado a sus fans el motivo por el que ha estado más desconectada en las últimas horas. "He vuelto a tener unos dolores horribles", ha confesado la joven.

Este estado es un nuevo episodio más en sus problemas de salud, que le tiene bastante preocupada. "Estuve haciéndome pruebas, pero no llegaron a encontrar nada", ha desvelado con angustia e intranquilidad.

Estela Grande cuenta su problema de salud en Instagram. estelagrande / INSTAGRAM

Esos fuertes dolores los arrastra desde hace años y parecía haber encontrado la solución al empezar a tratarse con un especialista. Esas consultas, a pesar de que ella pensaba que estaban yendo bien, no han sido efectivas.

"Es un rollo no saber qué puede ser porque no puedo controlarlo de ninguna manera. He dormido superpoco y encima estoy KO", ha asegurado la exconcursante de Gran Hermano VIP.

Tal y como reconoce, esos problemas estomacales están derivando en más preocupaciones, puesto que muchas veces es incapaz de conciliar el sueño.