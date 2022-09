Quevedo desvela en 'La Resistencia' la parte que quiso eliminar de la canción 'Quédate'

El éxito de Quevedo este verano ha provocado que sea el invitado estrella de El Hormiguero la semana pasada, y el primero en la 6º temporada de La Resistencia.

Si Bizarrap presentó su tema con el canario en el último programa en plató del programa de Movistar Plus+, este lunes ha sido el cantante el que fue entrevistado por Broncano.

Quevedo ya sorprendió a todos los espectadores cuando admitió en el programa de Antena 3 que aborrecía el tema que le había dado la fama, la canción BZRP Music Sessions Vol. 52 (conocida popularmente como Quédate), con el jienense dio otro dato desconcertante.

Broncano puso un audio donde se podía escuchar un mensaje del productor argentino pidiendo que el cantante contara que parte de la canción quiso eliminar antes de que viera la luz.

Quevedo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Quería quitar la parte que dice: Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente las pose y todos los gemidos que ya no quiero nada que no sea contigo...", cantó el canario.

Y admitió que "ahí no estuve inteligente...". El conductor del programa sorprendido, pidió un vaso de agua: "Mejor traedme un cubo... ¡Estás loco!".

"Me parecía una parte muy futbolera, como el Waka Waka. Está guapo, pero no era el tipo de tema que quería hacer y no me pegaba. No me terminaba de convencer", admitió Quevedo.

"Al final lo dejamos porque Bizarrap me dijo que era la mejor parte. Es que es muy exigente y no le vale cualquier cosa. Si hay que le encanta, va en la canción, pero si no le gusta, no tiene problema en decírtelo", comentó el invitado.

🥲 @pedroquevedo quería quitar la parte de QUÉDATE



Gracias, @bizarrap, por pararle pic.twitter.com/fzdeJqfXKr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 12, 2022

A continuación, Quevedo cogió su móvil y mostró como sonaría BZRP Music Sessions Vol. 52 sin la parte de Quédate: "¿Esto legalmente se puede poner?", le preguntó Broncano antes de que empezara a sonar.