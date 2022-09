Los taxis podrán circular las 24 horas todos los días por Madrid y las VTC pagarán al cliente una penalización si rechazan su petición

La Comunidad de Madrid se encuentra confeccionando los últimos detalles del reglamento para regular la actividad de taxis y las VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), con el que se permitirá a los taxistas circular 24 horas todos los días de la semana y que los usuarios puedan reservar plaza única en coche compartido, en cuanto a los segundos, estos estarán obligados a superar un examen de la región.

Así lo ha comunicado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, que se ha celebrado este lunes en la Asamblea de Madrid, y donde ha señalado tras el limbo creado por el 'decreto Ábalos', legislan para que, como en la "inmensa mayoría" de capitales internacionales, las VTC puedan seguir operando.

"Esta dejadez supuso una patada hacia adelante para no involucrarse en un asunto que, como estamos viendo, es muy complejo y es debate en numerosas administraciones por todo el mundo. Pero desde el Gobierno siguen igual. El Ministerio de Transportes prefiere no hacer nada para intentar no desgastarse", ha explicado.

A su vez, Ayuso ha señalado que su Gobierno lleva tiempo trabajando para encajar a ambos medios de transporte en las calles de Madrid. Así, ha avanzado que se están ultimando los desarrollos reglamentarios, de los VTC y del Taxi, con "importantes mejoras tanto para los titulares de las licencias como para los usuarios". Está previsto que con ellas puedan ver multiplicada la facturación y mejorado el servicio.

Con el nuevo reglamento en el que están trabajando los taxis podrán circular como quieran las 24 horas todos los días de la semana, se autorizarán los servicios mediante coche compartido, reduciéndose de esta manera el precio para cada uno de ellos. Con la libertad horaria, los taxistas podrán ingresar "hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos", según las estimaciones de la Comunidad.

En esta nueva normativa se establecerá, además, que el titular de la licencia organizará los horarios de trabajo, así como que los ayuntamientos no podrán limitar los descuentos en los recorridos de los taxis a precio cerrado, mejorando de esta manera su competitividad.

VTC

En lo que respecta a los VTC, el nuevo reglamento garantizará la competencia, ofreciendo "la máxima calidad" a los usuarios. En él se dispondrá que todos estos conductores deberán superar un examen obligatorio que incluirá conocimientos del idioma español, la ciudad de Madrid y puntos clave de la Comunidad, así como del manejo de dispositivos de navegación.

Además, no podrán tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual y la antigüedad del carnet de conducir será como mínimo de un año. En el caso de que la empresa cancele un viaje precontratado con anterioridad, estará obligada a resarcir al cliente con la misma penalización que si fuera el usuario quien lo incumpliera.