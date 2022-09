Iker Jiménez inició este domingo la nueva temporada de Cuarto Milenio con un bonito recuerdo a Paloma Navarrete, la famosa médium, icónica colaboraba del programa, que ha fallecido recientemente.

"Desde hace dieciocho años se convirtió en un icono de esta máquina de sueños que es Cuarto Milenio. De inmediato conectó con todos ustedes", fueron las palabras del presentador en el arranque de la temporada 18.

"Una de las preguntas que más nos han hecho ustedes en la calle es si Paloma o Aldo tenían información previa y podía estar todo maquillado, preparado…", introdujo, para después desvelar: "Los integrantes de este equipo sabemos la verdad". Además, reconoció que él "era muy escéptico". "No lo voy a negar, me costaba creer, y eso que sabía de la honestidad de Paloma y de Aldo. Una noche lejana, en la Cadena Ser, Paloma me puso a prueba, me lanzo un reto y me quedé boquiabierto. Mi sensación con respecto a ella y su mundo cambió", reconoció.

Además, Iker cree que Paloma "nos está viendo y está sonriendo, en otro lugar al que todos iremos en alguna ocasión".

La copresentadora del espacio, Carmen Porter, también quiso tener un bonito recuerdo hacia la colaboradora. "Ibas con ella a una investigación y, de repente, te decía: 'ay, Carmen, hay un muertito a tu lado que tiene una cara... Y ella lo veía lo más normal del mundo", recordó.