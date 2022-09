Muere el novelista español Javier Marías a los 70 años

El célebre novelista español Javier Marías ha fallecido a primera hora de la tarde de este domingo en Madrid, según informa el diario ABC ,que cita a fuentes próximas a la familia. El literato no ha logrado superar la neumonía que le tenía postrado y en coma desde hace más de un mes y ha muerto en Madrid a los 70 años.

El escritor, nacido en Madrid en septiembre de 1951, fue uno de los nombres más destacados de la literatura española de los últimos años. Una labor en el campo de las letras que también desempeñó como editor, traductor y académico de la lengua.

Hijo del filósofo y también miembro de la Real Academia Española de la lengua, Julián Marías y de la escritora Dolores Franco, consagró toda una vida a una vocación heredada de sus padres. Con casi una veintena de novelas en su haber, más de una decena de traducciones y centenares de artículos en prensa, Marías fue condecorado en 2012 con el Premio Nacional de Narrativa, un galardón que rechazó por motivos de "coherencia personal".

Su nombre planeó durante años en las quinielas de un premio Nobel que se le resistió, pero que él, previsiblemente, hubiera rechazado. "He dicho en no pocas ocasiones que en el caso de que se me concediera no podría aceptar premio alguno", apostilló cuando se negó a aceptar el Premio Nacional de Narrativa, con el que le condecoró el Ministerio de Cultura.

Habrá ampliación...