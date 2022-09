Ir o no ir

Cuando algo no es lo que fue es mejor dejarlo estar, pasar y no ser hipócrita. Hace bien Pere Aragonès en no acudir a la manifestación convocada por la ANC en Barcelona.

El presidente catalán no tiene ninguna obligación institucional al respecto. Someterse a un ejercicio gratuito de masoquismo no es un requisito necesario para ser considerado un político capaz, serio y coherente. Quien quiera vivir las emociones de un espectáculo con insultos, pitos y aplausos siempre tiene la opción de acudir a un partido de futbol de alto riesgo.

La decisión de Pere Aragonès es la misma que a lo largo de los últimos años han tomado miles de catalanes de distintas ideologías. Hoy en día la manifestación ya no es lo que fue. Los que han jugado a pervertir el sentido unitario del Onze de Setembre deberían reflexionar seriamente. Hay convocatorias que las carga el diablo y parecen escritas por el peor de nuestros enemigos.

Llamar a manifestarse contra los partidos políticos es un despropósito preñado de peligros, es abrir las puertas a un populismo espontaneísta y descontrolado.

La extrema derecha saliva y los alborotadores se preparan para desencadenar en las calles la ceremonia del caos.

Ante este panorama desolador uno tiene la tentación de adoptar, como filosofia de vida, la letra de las canciones de Georges Brassens. Sí, sobre todo aquella estrofa de ‘La Mauvaise Repútation’ que nos cantaba en castellano Paco Ibáñez. La que dice: “Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual”.