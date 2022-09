Illueca urge al PSOE a aprobar la Ley de Vivienda: "La ciudadanía no entiende que la tenga bloqueada"

Illueca (Podem), en declaraciones a los medios, ha reprochado que el PSOE ha paralizado la tramitación porque "no acepta que esta ley incorpore medidas valientes para garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía y que se regule los precios del alquiler".

Por ello, le ha exigido que trabaje "intensamente" las próximas semanas para dar luz verde a esta norma ya que "la ciudadanía no entendería que habiendo coaliciones progresistas no se antepongan los intereses generales de la gente y no se dé respuesta a una situación de emergencia habitacional".

Al respecto, ha señalado que este problema se agrava desde hoy con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y señala que hay estudios que apuntan que el 20% de las familias hipotecadas entrará en riesgo de impago, lo que "puede traducirse en desahucios y dificultar mucho el acceso a las viviendas porque se van a encarecer mucho lo préstamos".

Illueca ha recalcado que, ante esta situación, las administraciones públicas deben actuar. Así, ha recalcado que el Consell "ha hecho los deberes y está preparado para intervenir el precio del alquiler en cuanto se disponga de la habilitación legal correspondiente" gracias a un trabajo "riguroso con una base científica para saber cuáles son las zonas tensionadas".

"Necesitamos que esta Ley se apruebe cuanto antes y prohíba los desahucios como acaban de hacer en Escocia cuando las familias estén en una situación de vulnerabilidad social y económica", ha recalcado.En ese sentido, ha avisado de que en esta crisis no se puede repetir lo que sucedió en la pasada de hace diez años cuando a "la gente pobre la tiraban de sus casas y la echaban a la calle".

Asimismo, ha reclamado que se aprueben las enmiendas de la mayoría parlamentaria para incorporar al parque público las viviendas de la Sareb, que en el caso de la Comunitat Valenciana ascienden a más de 8.000, y con ellas se podría "atender las necesidades habitacionales que se tienen en estos momentos". Por todo ello, ha insistido que "no se entiende que el PSOE tenga bloqueada la tramitación de la Ley.