Danna Paola responde a quienes critican su delgadez: "Me siento más sexy que nunca"

Hay un momento en el que cualquiera puede decir 'hasta aquí'. Y ese momento, en lo que respecta a su peso, ya ha llegado para Danna Paola, quien sin negar el importante cambio físico que ha vivido desde que saltase a la fama internacional con la serie Élite tampoco quiere se cuestione su estado de salud.

Esto se debe a que la mayoría de comentarios de haters que recibe van por esa línea, acerca de que está "muy flaquita", "en los huesos" o preguntando quién le hizo daño, como si no hubiese otro motivo para perder peso que un trauma amoroso. Y a pesar de que su enorme legión de fans (solo en Instagram tiene casi 35 millones de seguidores) no deja de apoyarla y mandarle mensajes de apoyo, la artista mexicana de 27 años ha decidido responder.

En mitad de su nueva gira, Paola se ha cansado de las especulaciones acerca de cuántos kilos ha perdido (han hablado de más de 15) o de si se encuentra en un estado de "extrema delgadez" y por ello ha tomado la palabra: "Hoy en día me siento más sexy que nunca. Me ha dejado de importar lo que opinan o lo que dicen o no dicen de mí. Estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo...".

Y es que a sus 27 años la actriz y cantante ha admitido que han llegado a afectarle mucho las críticas sobre su físico, pero que eso forma parte de su pasado: "Creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más. A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca y que si esto o que si lo otro. La verdad es que estoy sana, estoy bien".

Precisamente en este último punto se detuvo para incidir en que no tiene ningún problema de salud y que ha estado trabajando toda su vida, de ahí que tenga que hacer ejercicio para mantenerse en forma. "Soy una mujer sana gracias a Dios", ha explicado, "y tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de cantar, de bailar...".

Resumen finalmente: "De levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tuviese un problema no podría trabajar. Y con eso lo digo todo".