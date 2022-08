Danna Paola se sincera sobre 'Éxtasis', su nueva gira: "Ha sido 'cool' haberme quitado todas mis inseguridades"

La cantante Danna Paola, que es la conductora y performer en los Kids’ Choice Awards México, se ha sincerado sobre Éxtasis, su nueva gira que comenzará en octubre y recorrerá Estados Unidos, Europa y parte de Latinoamérica.

La artista ha revelado que con este tour ha experimentado un gran cambio a nivel personal: "Ahora estoy siendo yo. Esta Danna artista con un nuevo concepto, donde estoy siendo 100% yo. Es muy cool haberlo encontrado y haberme podido quitar todas estas inseguridades y al final decir '¡Esta soy yo!'".

Los sentimientos que le provoca subir al escenario a la joven de 27 años precisamente han dado nombre a esta gira. "Es un éxtasis, por eso le puse así, porque para mí esa sensación de estar arriba del escenario es un éxtasis", ha afirmado.

Si algo le preocupa a Paola es que todo salga bien en sus conciertos, donde intenta demostrar todo su trabajo realizado durante un largo tiempo. "Para mí, es muy sagrado dar un buen espectáculo y dar algo con mucha calidad y profesionalismo", ha confesado.

Para ella, una gira "es como la cúspide de un álbum cuando estás en vivo y escuchas a un estadio, a una arena". Y no solo eso, también es su oportunidad para transformarse por completo y dejar a un lado su verdadera personalidad.

"En el escenario me convierto en eso que no soy en la sala de mi casa. Me olvido de todo y me transformo completamente, es el sitio en el que me siento más segura de mí misma, más sensible y conecto muy heavy con mi público y con cada alma que está ahí", ha declarado.

Además, ha dado algún adelanto sobre su futuro profesional relacionado con la actuación: "Estoy escribiendo mis propios proyectos, estoy produciendo una que otra cosita por ahí, es algo que como artista me hace sentir orgullosa, que tengo la capacidad de escribir y dirigir proyectos de actuación para mí, y también para otros".