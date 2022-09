La manera de bailar determinados géneros musicales suponen un auténtico escándalo para el público que no está acostumbrado a ver este tipo de espectáculos. Esto es lo que ha sucedido en las fiestas de Barajas de Melo, en Cuenca.

Allí, el Ayuntamiento contrató un espectáculo formado por cuatro partes. Todo se desarrollaba de manera correcta hasta que, en el último pase, sobre las 4:00 horas, la exhibición adquirió un cariz que no gustó a todos los asistentes.

Este miércoles, Espejo Público ha contactado con David, uno de los bailarines implicados, quien ha espetado: "El reguetón no se baila como un chotis. Yo no sé si vosotros habéis ido a alguna discoteca por la noche". Unas palabras que no han sentado nada bien a los colaboradores del matinal.

Bochornoso lo ocurrido este sábado durante el espectáculo de las fiestas patronales.



Los organizadores son responsables de supervisar los contenidos de las actividades para filtrar cualquier contenido inapropiado.



Las imágenes hablan por sí solas.#BarajasDeMelo pic.twitter.com/cbViQ30Hcl — Jesús López (@JesusLopTRADER) September 6, 2022

David ha señalado que las autoridades competentes contrataron su espectáculo y que, según cómo vaya la noche, optan por unas coreografías o por otras. Por su parte, el Ayuntamiento del pueblo conquense ha emitido un comunicado en el que aseguran: "Se habló in situ con las personas que estaban actuando para indicarles su falta de profesionalidad y que parasen".

"En una discoteca no tiene mayor importancia ni repercusión, pero al ser en un espacio al aire libre y financiado con dinero público...", ha resaltado Susanna Griso. Finalmente, la pareja de David ha intervenido en el matinal, pese a que la presentadora había asegurado que no sería posible su participación porque no les quedaba tiempo, para destacar que "no se rozaron ni la piel. Solo estaban bailando".