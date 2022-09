Page exige separar la caza de la Ley de Bienestar Animal y pide no usar la legislación para "meter el colmillo a manías"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que Castilla-La Mancha va a exigir que se separe a la caza de la Ley de Bienestar Animal del Gobierno central aprovechando una reunión de nivel técnico que se celebra este miércoles en relación con esta nueva legislación. "Las leyes no se tienen que hacer contra nada, tienen que ir a favor de arreglar los problemas y no de meterle el colmillo a lo que no les gusta", ha manifestado.