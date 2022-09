Pelayo Díaz responde a las críticas sobre su aspecto físico: "Me solidarizo con todas las que sentís la presión de estar siempre bien"

Pelayo Díaz ha cumplido 36 años y, desde entonces, recibe multitud de mensajes a través de sus redes sociales, en los que los usuarios se refieren a su edad, cambio físico y lo que el considera "más fuerte", "la supuesta tristeza" que han notado en sus ojos.

El influencer, consciente del inexorable paso del tiempo, publicó una instantánea en su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, explicando como llevaba su edad y haciendo un alegato en defensa de cumplir años y, sobre todo, en el caso de las mujeres.

"Sí, ese niño se va haciendo mayor, pero sigue cumpliendo sus sueños. Es verdad que ya tengo canas y un semblante más maduro, pero no por eso uno deja de ser quien es por dentro", comenzó escribiendo el asturiano en un texto junto a la imagen en cuestión.

Pelayo hizo un discurso en pro a desestigmatizar el hecho de hacerse mayor: "Aprovecho este post para reivindicar que cambiar está bien, que el paso del tiempo deja su huella, sí, pero también eso significa que hemos vivido experiencias y viajes memorables, sígnica que estamos vivos".

Además, el ovetense rompió una lanza en favor de las mujeres y el injusto trato que reciben de la industria de la moda, Instagram y el cine: "No me quiero imaginar la presión de exponerse y, teóricamente, tener que estar siempre perfecta siendo una mujer. Me solidarizo con todas las que sentís la presión de estar siempre bien, siempre sonrientes, siempre estrenando ropa ante tanto ojo crítico".

El modelo quiso finalizar su texto con una reflexión contra los haters: "No sabemos que luchas internas o que problemas está atravesando la persona a la que estamos comentando una foto, desde la comodidad y la seguridad del anonimato, detrás de nuestros teléfonos. Intentemos ser menos duros con los demás y seguramente el mundo irá mejor".

La publicación acumula casi 28 mil likes en un día y alberga multitud de comentarios aplaudiendo su discurso, entre ellos los de rostros conocidos como: Bibiana Fernández, Alaska, Topacio Fresh, Daniela Santiago, Javier Hernanz, David Meca o Paula Ordovás.

Si uno de los comentarios ha llamado la atención en especial, a los seguidores del creador de contenido, han sido los de su expareja Andy Mc Dougall: "Carita soñada" y "estás cada vez más potro, que no digan pelotudeces".