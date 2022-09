Puig diu que la reforma fiscal serà "progressiva" i repercutirà en "els més vulnerables i classes mitjanes"

Així s'ha expressat en declaracions als mitjans a Novelda (Alacant), en l'acte del tall del primer Raïm de Taula del Vinalopó en Saquets amb el qual arranca la campanya de 2022. Ací ha remarcat que la mesura econòmica comptarà amb els "mateixos paràmetres" i "ampliats" del que va ser "la primera reforma fiscal que va fer aquest Govern".

"Nosaltres garantirem que siga una reforma fiscal progressiva i que avance també en altres sectors, sobretot les classes mitjanes, que en aquests moments estan patint la crisi", ha detallat Puig, qui ha agregat que la mesura repercutirà "per descomptat" en "els més vulnerables", però "també" en les classes mitjanes.

Finalment, ha especificat que aquesta serà una reforma fiscal "que no serà regressiva com la qual es planteja per part de l'oposició", sinó "constitucionalista": "És a dir, defenent la progressivitat fiscal".